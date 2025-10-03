Казахстан рискует потерять до 2,5% ВВП из-за ожирения населения
Опубликовано:
Вице-президент Казахской академии питания Аккумис Салханова на брифинге СЦК рассказала, какие риски несет в себе рост числа детей и подростков с ожирением, передает корреспондент NUR.KZ.
Аккумис Салханова отметила, что лишний вес среди детей - это не только казахстанская проблема, а общемировая тенденция.
"Сегодня почти каждый пятый ребенок в Казахстане в возрасте 6-9 лет имеет избыточный вес или ожирение. Если не остановить эту тенденцию, то к 2035 году число детей и подростков с лишним весом может превысить 1,9 млн.
Это не только угроза здоровью будущего поколения, но и риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний во взрослом возрасте. Но это и серьезный экономический (риск - прим.ред.): по прогнозам Всемирной федерации ожирения избыточный вес может снижать ВВП Казахстана на 2-2,5% ежегодно", - отметила эксперт.
Ранее специалисты ВОЗ сделали прогноз по ситуации с избыточным весом и ожирением у несовершеннолетних в Казахстане. Число таких детей растет с каждым годом./
Также эксперты заявляли, что к 2035 году более половины жителей мира будут иметь избыточный вес, либо ожирение.
Ранее алматинский врач объясняла, почему дети могут набирать лишний вес.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2293380-kazahstan-riskuet-poteryat-do-2-5-vvp-iz-za-ozhireniya-naseleniya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах