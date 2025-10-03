Казахстан рискует потерять до 2,5% ВВП из-за ожирения населения

Вице-президент Казахской академии питания Аккумис Салханова на брифинге СЦК рассказала, какие риски несет в себе рост числа детей и подростков с ожирением, передает корреспондент NUR.KZ.

Аккумис Салханова отметила, что лишний вес среди детей - это не только казахстанская проблема, а общемировая тенденция.

"Сегодня почти каждый пятый ребенок в Казахстане в возрасте 6-9 лет имеет избыточный вес или ожирение. Если не остановить эту тенденцию, то к 2035 году число детей и подростков с лишним весом может превысить 1,9 млн.

Это не только угроза здоровью будущего поколения, но и риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний во взрослом возрасте. Но это и серьезный экономический (риск - прим.ред.): по прогнозам Всемирной федерации ожирения избыточный вес может снижать ВВП Казахстана на 2-2,5% ежегодно", - отметила эксперт.

Ранее специалисты ВОЗ сделали прогноз по ситуации с избыточным весом и ожирением у несовершеннолетних в Казахстане. Число таких детей растет с каждым годом./

Также эксперты заявляли, что к 2035 году более половины жителей мира будут иметь избыточный вес, либо ожирение.

Ранее алматинский врач объясняла, почему дети могут набирать лишний вес.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.