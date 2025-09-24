jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Очередь - с 4 утра": на проблемы с получением бесплатных лекарств жалуются жители Петропавловска

      Опубликовано:

      Очередь за лекарствами
      Очередь за лекарствами. Кадр из видео: youtube/@newsKTK

      В Петропавловске горожане вынуждены часами простаивать в очередях за бесплатными лекарствами. Чтобы получить заветный талон в аптеку, очередь занимают с четырех утра, сообщает сайт телеканала КТК.

      Как рассказывается в сюжете телеканала, в поликлинике Петропавловска люди атакуют аппарат для выдачи талонов. В шумной очереди в основном пожилые. Практически все стоят за клочком бумаги с номером в аптеку с бесплатными лекарствами, которая расположена здесь же.

      "Это постоянное издевательство над людьми. Приходят даже в пять часов. Выстаивать по 300 очередь, до 300 доходит. Потом стоят-стоят, а тут, надо полагать, самые здоровые люди, потом доходит очередь - лекарства нет. И так это: "Позвоните в пятницу", "Позвоните в следующую пятницу" - это бесконечная канитель", - сетует горожанка Ольга Холодилина.

      "По 200 талонов выдают, и все. Вот сейчас тоже стою - неизвестно, чем это закончится. Не могу получить препараты все, которые мне уже нужны - ну, то, что не купишь. Инсулин там, тест-полоски. Все это нужно, и мы стоим вот так вот неделями. В четверг прошлый я выписала - считайте, уже почти неделя", - отмечает другая жительница города Венера Иксанова.

      3-я городская поликлиника, как отмечается, самая крупная в Петропавловске. Она обслуживает 65 тысяч человек - это треть населения города. Бесплатные лекарства здесь получают около 7 тысяч пациентов. Как только аппарат начинает выдавать талоны с номерами ближе к 150, напряжение нарастает. Тем, кто в конце очереди, становится ясно, что простояли зря.

      Руководство поликлиники объясняет: ограничивать количество талонов вынуждены. Виной всему программа, которая отслеживает выдачу препаратов. После загрузки свежих обновлений процесс серьезно замедлился. 

      "В связи с пропускной способностью мы уже примерно поняли, сколько в день программа пропускает рецептов. Это порядка 170-180 рецептов, поэтому мы выдаем такое количество талонов. Программа - она не новая, раньше пропускная способность была выше", - поясняет и. о. директора городской поликлиники №3 Кумар Кусемисов.

      Отмечается, что в очереди обычно стоят пациенты с гипертонией, сердечно-сосудистыми, легочными и эндокринными заболеваниями. Сложней всего приходится диабетикам.

      "Препараты приходят партиями мелкими, и практически они у нас не залеживаются. Практически они у нас даже суток не находятся на складе. В связи с тем, что партии мелкие, не все пациенты успевают взять", - отмечает Кумар Кусемисов.

      Ускорить работу программы, по которой отпускают бесплатные препараты, обещают разработчики.

      Источник: КТК

      В мае мы писали, что алматинцы, страдающие онкологией, столкнулись с проблемой дефицита специальных бланков, которые нужны для получения препаратов.

      А в июне стало известно, что лекарства с истекающим сроком годности выдавали казахстанцам - глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в мажилисе рассказал, какие нарушения в сфере здравоохранения выявили аудиторы.

      Отметим, в Казахстане действует мобильное приложение, с помощью которого можно отслеживать предельные цены на лекарства и жаловаться на высокие цены.

