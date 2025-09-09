Глава Минздрава попросила Бектенова поторопить акимов ряда областей

Глава Минздрава Акмарал Альназарова на заседании кабмина указала на важность строительства объектов здравоохранения, чтобы обеспечить доступ населения к медпомощи, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова напомнила, что по всей стране ведется работа по строительству, реконструкции и проведению капитальных ремонтов медицинских организаций.

"Продолжается реализация национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого из предусмотренных 655-ти объектов первичной медико-санитарной помощи завершено строительство 540 объектов, и до конца года будут завершены оставшиеся 115 объектов. Соответствующим финансированием все проекты обеспечены. Просим дать соответствующее поручение акимам областей", - сказала министр.

Однако, по ее словам, на сегодня имеются регионы, не завершившие разработку ПСД.

"Прошу поручить акимам Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Жамбылской, Костанайской областей и областей Ұлытау и Жетісу ускорить разработку проектно-сметной документации", - обратилась Альназарова с просьбой к главе кабмина Олжасу Бектенову.

Напомним, сегодня Альназарова также сообщила, что медики смогут фиксировать на видео прием пациентов и оказание им медицинской помощи. Такую меру решили ввести для обеспечения безопасности медработников в Казахстане.

