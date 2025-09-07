"Может навредить": Минздрав обратился к родителям из-за веса школьных рюкзаков в Казахстане
Опубликовано:
В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, сколько должен весить школьный рюкзак в зависимости от возраста ученика, передает NUR.KZ.
В Минздраве напомнили, что с началом учебного года важно правильно выбрать школьный рюкзак. По данным медиков, слишком тяжелый или неудобный может навредить осанке и здоровью.
Нормы по весу
- 1-3 классы - до 2 кг;
- 4-5 классы - до 2,5 кг;
- 6-7 классы - до 3,5 кг;
- 8-11 классы - до 4,5 кг.
В министерстве добавили, что общий вес должен составлять не более 10% массы тела ребенка.
Какой рюкзак выбрать
По данным специалистов, лямки должны быть широкими, с мягкой подкладкой, а спинка - ортопедической. Материал лучше выбрать легкий и водоотталкивающий, также должны быть светоотражатели и петля для парты
Родителям посоветовали проверять рюкзак на лишние вещи и объяснять, как правильно носить его. Также рекомендовано обсудить с учителем возможность оставлять часть книг в школе.
Ранее в министерстве просвещения рассказали, что изменится в школах Казахстана с 1 сентября.
Также в Минпросвета определили даты начала и продолжительности нового учебного года в организациях среднего образования. Так, 2025-2026 учебный год завершится 25 мая.
