"Может навредить": Минздрав обратился к родителям из-за веса школьных рюкзаков в Казахстане

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, сколько должен весить школьный рюкзак в зависимости от возраста ученика, передает NUR.KZ.

В Минздраве напомнили, что с началом учебного года важно правильно выбрать школьный рюкзак. По данным медиков, слишком тяжелый или неудобный может навредить осанке и здоровью.

Нормы по весу

1-3 классы - до 2 кг;

4-5 классы - до 2,5 кг;

6-7 классы - до 3,5 кг;

8-11 классы - до 4,5 кг.

В министерстве добавили, что общий вес должен составлять не более 10% массы тела ребенка.

Какой рюкзак выбрать

По данным специалистов, лямки должны быть широкими, с мягкой подкладкой, а спинка - ортопедической. Материал лучше выбрать легкий и водоотталкивающий, также должны быть светоотражатели и петля для парты

Родителям посоветовали проверять рюкзак на лишние вещи и объяснять, как правильно носить его. Также рекомендовано обсудить с учителем возможность оставлять часть книг в школе.

Ранее в министерстве просвещения рассказали, что изменится в школах Казахстана с 1 сентября.

Также в Минпросвета определили даты начала и продолжительности нового учебного года в организациях среднего образования. Так, 2025-2026 учебный год завершится 25 мая.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.