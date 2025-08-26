jitsu gif
      В каких случаях в казахстанских школах вернется дистанционное обучение

      Опубликовано:

      Стулья и парты в школьном кабинете
      Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      Главный госсанврач Казахстана подписал постановление о подготовке к новому эпидсезону. Оно коснется медицинских, дошкольных и образовательных организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на КСЭК Минздрава.

      Как сообщается на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, согласно постановлению в Казахстане вводятся санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в период эпидемического сезона 2025-2026 годов по ОРВИ, гриппу и COVID-19, в том числе:

      • проведение вакцинации против гриппа с 15 сентября текущего года;
      • в медицинских организациях обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;
      • первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа и COVID-19;
      • в детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.

      Что касается организаций среднего образования, при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения и запрещается прием новых детей в классы в течение 10 календарных дней.

      "В случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение", - пояснили в ведомстве.

      Ранее мы писали, что жители Павлодарской области жалуются, что устроить ребенка в детский сад без прививки стало сложнее. Санврачи прокомментировали ситуацию.

      В мае у ученика шестого класса в одной из школ СКО выявили туберкулез в открытой форме. Родители просят перевести детей на "дистанционку". В отделе образования сообщают, что оснований нет.

      Также весной Министерство здравоохранения Казахстана сделало официальное заявление из-за ситуации по коронавирусной инфекции.

      А в конце прошлого года министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах форума по образованию в Астане рассказала, как проходит вакцинация против вируса папилломы человека и отреагировала на опасения населения касательно прививок.

