В каких случаях в казахстанских школах вернется дистанционное обучение

Главный госсанврач Казахстана подписал постановление о подготовке к новому эпидсезону. Оно коснется медицинских, дошкольных и образовательных организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на КСЭК Минздрава.

Как сообщается на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, согласно постановлению в Казахстане вводятся санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в период эпидемического сезона 2025-2026 годов по ОРВИ, гриппу и COVID-19, в том числе:

проведение вакцинации против гриппа с 15 сентября текущего года;

в медицинских организациях обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;

первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа и COVID-19;

в детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Что касается организаций среднего образования, при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения и запрещается прием новых детей в классы в течение 10 календарных дней.

"В случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение", - пояснили в ведомстве.

Ранее мы писали, что жители Павлодарской области жалуются, что устроить ребенка в детский сад без прививки стало сложнее. Санврачи прокомментировали ситуацию.

В мае у ученика шестого класса в одной из школ СКО выявили туберкулез в открытой форме. Родители просят перевести детей на "дистанционку". В отделе образования сообщают, что оснований нет.

Также весной Министерство здравоохранения Казахстана сделало официальное заявление из-за ситуации по коронавирусной инфекции.

А в конце прошлого года министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах форума по образованию в Астане рассказала, как проходит вакцинация против вируса папилломы человека и отреагировала на опасения населения касательно прививок.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.