В каких случаях в казахстанских школах вернется дистанционное обучение
Опубликовано:
Главный госсанврач Казахстана подписал постановление о подготовке к новому эпидсезону. Оно коснется медицинских, дошкольных и образовательных организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на КСЭК Минздрава.
Как сообщается на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, согласно постановлению в Казахстане вводятся санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в период эпидемического сезона 2025-2026 годов по ОРВИ, гриппу и COVID-19, в том числе:
- проведение вакцинации против гриппа с 15 сентября текущего года;
- в медицинских организациях обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;
- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа и COVID-19;
- в детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.
Что касается организаций среднего образования, при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения и запрещается прием новых детей в классы в течение 10 календарных дней.
"В случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение", - пояснили в ведомстве.
Ранее мы писали, что жители Павлодарской области жалуются, что устроить ребенка в детский сад без прививки стало сложнее. Санврачи прокомментировали ситуацию.
В мае у ученика шестого класса в одной из школ СКО выявили туберкулез в открытой форме. Родители просят перевести детей на "дистанционку". В отделе образования сообщают, что оснований нет.
Также весной Министерство здравоохранения Казахстана сделало официальное заявление из-за ситуации по коронавирусной инфекции.
А в конце прошлого года министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах форума по образованию в Астане рассказала, как проходит вакцинация против вируса папилломы человека и отреагировала на опасения населения касательно прививок.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2279052-v-kakih-sluchayah-v-kazahstanskih-shkolah-vernetsya-distancionnoe-obuchenie/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах