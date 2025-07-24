Насколько могут подорожать медуслуги в Казахстане, рассказала Альназарова

Глава Минздрава на брифинге в кабмине рассказала, каких изменений ожидать казахстанцам на фоне принятия нового Налогового кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова сообщила, что в рамках обсуждения Налогового кодекса проведена активная работа.

"Результатом этого стало полное освобождение от НДС медицинских услуг, оказываемых в пакете ГОБМП и ОСМС. Это первое, что мы смогли отработать. Второе - это поэтапное повышение: от 5 до 10 процентов. То есть поэтапно в течение двух лет. Третье - это полное освобождение от НДС жизненно важных лекарственных препаратов, которые будут продавать в оптово-розничном сегменте, перечень которых будет определяться уполномоченным органом. Эту работу мы сейчас проводим и выводим этот перечень", – добавила министр.

По ее словам, эффективная ставка налогообложения при данных условиях НДС составит порядка от 2 до 3 процентов.

"Тот вопрос, который вы задаете - насколько могут повыситься медицинские услуги - мы говорим, что в коридоре до 5 процентов", - резюмировала глава Минздрава.

Напомним, неделю назад глава государства подписал новый Налоговый кодекс - он вводится в действие с 1 января 2026 года.

Касательно НДС на медуслуги напомним, ранее глава Минздрава сообщила, что НДС на медуслуги и лекарства, согласно проекту нового Налогового кодекса, решено было установить в размере 5%.

До этого в начале апреля стало известно, что в Казахстане хотят уменьшить ставку НДС до 5% или полностью освободить от НДС медицинские услуги, направленных на лечение ряда заболеваний. Кроме того, предлагалось снизить ставку НДС до 5% или освободить от налогообложения лекарства и фармацевтические субстанции, особенно предназначенные для лечения тяжелых заболеваний;

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