"Виноват будет человек, а не палка": в Минцифры высказались об ответственности врачей при работе с ИИ
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Представитель Минцифры РК Алибек Сайланбаев на брифинге СЦК рассказал о возможностях использования искусственного интеллекта врачами, передает корреспондент NUR.KZ.
Заместитель председателя комитета искусственного интеллекта и развития инновация МЦРИАП РК Алибек СайланбаевАлибек Сайланбаев отметил, что первыми возможности ИИ начали использовать именно в здравоохранении.
По его данным, сейчас есть несколько стартапов с использованием ИИ в медицине, которые помогают выявить инсульт по снимкам головного мозга и заболевания ротовой полости по 3D-снимкам.
"На данный момент ИИ - этот инструмент, помогает докторам выявлять какие-то новообразования, ускорить его работу. Полностью доверять ИИ, чтобы он что-то вылечил, я думаю, что пока это не на такой стадии", - считает спикер.
В целом, по его словам, врач, используя какой-то сервис с ИИ, полностью несет и будет нести ответственность за постановку диагноза и план лечения.
"Представим ситуация: человек кинет палку в кого-то. В данном случае же виноват будет человек, а не палка. ИИ - это такой же инструмент, который вам помогает, но конечный итог, ставит диагноз и назначает лечение - врач", - резюмировал Алибек Сайланбаев.
В прошлом году мы писали, что исследование американских ученых показало, что искусственный интеллект способен проводить диагностику рака простаты быстрее и успешнее, чем это делают врачи.
Также сообщалось, что новейшая модель искусственного интеллекта от OpenAI может превзойти врачей-офтальмологов в анализе заболеваний глаз.
Напомним, несколько дней назад Министерство здравоохранения предупредило граждан о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2268048-vinovat-budet-chelovek-a-ne-palka-v-mincifry-vyskazalis-ob-otvetstvennosti-vrachey-pri-rabote-s-ii/
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