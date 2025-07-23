"Виноват будет человек, а не палка": в Минцифры высказались об ответственности врачей при работе с ИИ

Представитель Минцифры РК Алибек Сайланбаев на брифинге СЦК рассказал о возможностях использования искусственного интеллекта врачами, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель председателя комитета искусственного интеллекта и развития инновация МЦРИАП РК Алибек СайланбаевАлибек Сайланбаев отметил, что первыми возможности ИИ начали использовать именно в здравоохранении.

По его данным, сейчас есть несколько стартапов с использованием ИИ в медицине, которые помогают выявить инсульт по снимкам головного мозга и заболевания ротовой полости по 3D-снимкам.

"На данный момент ИИ - этот инструмент, помогает докторам выявлять какие-то новообразования, ускорить его работу. Полностью доверять ИИ, чтобы он что-то вылечил, я думаю, что пока это не на такой стадии", - считает спикер.

В целом, по его словам, врач, используя какой-то сервис с ИИ, полностью несет и будет нести ответственность за постановку диагноза и план лечения.

"Представим ситуация: человек кинет палку в кого-то. В данном случае же виноват будет человек, а не палка. ИИ - это такой же инструмент, который вам помогает, но конечный итог, ставит диагноз и назначает лечение - врач", - резюмировал Алибек Сайланбаев.

В прошлом году мы писали, что исследование американских ученых показало, что искусственный интеллект способен проводить диагностику рака простаты быстрее и успешнее, чем это делают врачи.

Также сообщалось, что новейшая модель искусственного интеллекта от OpenAI может превзойти врачей-офтальмологов в анализе заболеваний глаз.

Напомним, несколько дней назад Министерство здравоохранения предупредило граждан о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования.

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