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    Здоровье

      Энергетик довел 20-летнего казахстанца до сердечной недостаточности

      Опубликовано:

      Мужчина на больничной койке
      Мужчина в больнице. Иллюстративное фото: Ratchaneeyakorn Suwankhachasit / Getty Images

      Два года 20-летний житель Павлодара принимал до четырех банок энергетического напитка в день, а потом попал в реанимацию из-за тяжелой сердечной недостаточности, передает Pavlodarnews.kz.

      В стационар 20-летний пациент поступил с жалобами на одышку, нехватку воздуха при незначительной физической нагрузке, учащенное сердцебиение и снижение аппетита. По словам парня, раньше он не страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

      "Его состояние оценили как тяжелое. Вначале пациент получал лечение в реанимации, а затем его перевели в отделении хронической сердечной недостаточности", - сообщила врач областного кардиоцентра, докторант PhD Айнур Шукимбаева.

      Диагноз токсическая кардиомиопатия и тяжелая сердечная недостаточность вследствие употребления энергетиков требовал от парня полного отказа от этих напитков и длительное наблюдение у кардиологов.

      В этом году в кардиоцентр поступили четверо молодых людей с жалобами на сердце.

      "Организм всегда подает сигналы. Среди самых ранних и типичных: учащенное сердцебиение, ощущение перебоев в сердце, тревожность, головокружение, головная боль и бессонница. Если хотя бы один из этих симптомов стабильно появляется после приема энергетика - это уже тревожный звонок", - уверена кардиолог.

      Если у человека есть предрасположенность к аритмиям - нарушениям ритма сердца или скрытым проблемам органа, реакция может наступить уже через 30-90 минут после приема энергетика. При сочетании с физической нагрузкой, стрессом, алкоголем или наркотиками риск возрастает многократно. 

      "Особенно это актуально в молодежной среде, где энергетики часто используются на фоне приема психоактивных веществ. Обычно все развивается поэтапно. Через 20-40 минут повышается частота пульса и давления, появляется возбуждение. Через час-полтора могут начаться перебои в сердце, появится тревожность, головные боли. Потом наступает эффект отката: усталость, разбитость, становится сложно сосредоточиться, появляется "туман в голове". Все может закончиться даже обмороком или сердечным приступом", - предостерегла Айнур Шукимбаева.

      Энергетики повышают риск инфаркта, особенно у мужчин 25-40 лет, в том числе без видимых внешних проблем со здоровьем.

      Самое опасное составляющее в энергетике - кофеин. В одной банке может содержаться эквивалент 3-4 чашек кофе, а в комбинации с другими стимуляторами, как таурин, гуарана, женьшень, нагрузка на сердце и сосуды резко увеличивается. 

      Чтобы успокоить сердце после приема энергетика, прежде всего необходимо прекратить любую активность, принять горизонтальное положение и обеспечить доступ воздуха. 

      "Постарайтесь глубоко и медленно дышать. Обязательно пейте больше воды. Если в течение получаса не становится лучше или появляются боли в груди, перебои ритма, слабость, стоит вызвать скорую помощь. Самолечение в таких случаях опасно", - рекомендует врач.

      Понять, что сердце заболело именно от энергетика, можно - симптомы начинаются в течение часа после приема напитка, особенно если раньше таких ощущений не было. 

      "Часто пациенты замечают, что после энергетиков у них как будто "мотор заводится" - учащается пульс, тяжело дышать, появляются тревога и потливость. При этом физической нагрузки может и не быть", - подчеркнула кардиолог.

      Если симптомы повторяются при каждом употреблении - это почти прямое указание на причину. Надо немедленно отказаться от энергетиков и обратиться к врачу за консультацией.

      Ранее врач-кардиолог ГКЦ Алматы Дильбар Аршидинова рассказала, что произойдет с сердцем, если часто пить энергетики. Они могут приводить к дегидратации, нарушению сна, нервозности и тревожности. Комбинация кофеина и других стимулирующих веществ может вызывать зависимость, а также ведет к потребности в увеличении дозы для достижения желаемого эффекта.

      Также врач ответила, как по дыханию распознать болезни сердца. Так, одышка или затрудненное дыхание может быть признаком ишемической болезни сердца.

      А врач-кардиолог Айгерим Сейткасымова назвала неочевидные признаки серьезных проблем с сердцем и сосудами.

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