Годовалого ребенка с 8 пальцами прооперировали в Алматы

В Алматы под руководством приглашенного специалиста прооперировали годовалого ребенка с редкой патологией - полифалангией, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения.

Как сообщает Управление здравоохранения Алматы, на международном мастер-классе по реконструктивным операциям при врожденных и приобретенных патологиях кисти и верхних конечностей у детей проведены операции под руководством приглашенного хирурга из Санкт-Петербурга Сергея Голяна.

Отмечается, что все операции выполнены бесплатно, в рамках госпитализации по ОСМС.

Одному из пациентов всего годик. Малыш родился с 8 пальцами на одной руке и сильно деформированной кистью. Эта редкая патология называется полифалангия. Мальчик растет, развивается, тянется к игрушкам, но лишние пальчики мешают ему раскрывать ладонь и хватать предметы.

Врачи провели ювелирную операцию, чтобы удалить лишние пальчики и дать малышу возможность держать и сжимать игрушки, а в будущем - рисовать, писать и полноценно пользоваться рукой без боли и ограничений.

"Для нас это чудо. Мы даже не мечтали, что такая помощь станет доступной здесь, в Алматы", - говорит мама мальчика.

Также сообщается, что приглашенный специалист, ведущий российский пластический и кистевой хирург, проконсультировал 20 маленьких пациентов и провел цикл лекций для казахстанских врачей по передовым методикам микрохирургии.

Напомним о других сложных операциях. Так, казахстанские врачи провели уникальную микрохирургическую операцию по реплантации трех пальцев 18-летнему пациенту. Парень получил травму в результате несчастного случая с использованием электропилы.

В Павлодарской области 16-летний подросток на мопеде столкнулся с машиной и получил сложные переломы. Чтобы восстановить правую ногу, парню провели сложную операцию, длившуюся четыре часа. Врачи собирали кость буквально по кусочкам. В итоге ее удалось восстановить. По прогнозам, подвижность колена не пострадает.

В Караганде врачи успешно провели сложную операцию ребенку с повреждениями костей лица и носа, полученными в результате ДТП.

Ранее в Астане провели уникальные операции детям с ортопедическими патологиями. Операциям предшествовал мастер-класс известного российского травматолога-ортопеда Константина Жердева, организованный для казахстанских коллег.

Помимо этого, 20-летнему казахстанцу, перенесшему инфаркт, в НИИ КВБ в Алматы также провели сложную операцию. Благодаря чему молодой человек стал здоров, его жизни и здоровью перестало что-либо угрожать, а риски повторных приступов были исключены.