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    Здоровье

      Казахстанца вернули к жизни после остановки сердца

      Опубликовано:

      Фельдшеры и водитель машины скорой помощи
      Бригада скорой помощи. Фото: yk-news.kz

      В Усть-Каменогорске мужчина выжил после клинической смерти благодаря действиям бригады скорой помощи. Его вернули к жизни после остановки сердца, передает YK-news.kz.

      Инцидент произошел ранним утром 18 июня. В 04:35 в службу скорой медицинской помощи поступил вызов: 67-летний мужчина жаловался на сильную одышку, сердцебиение и признаки инфаркта.

      На адрес выехала бригада в составе фельдшеров Альфии Исмаиловой, Лильназ Ерхатовой и водителя Раджана Байгазия. 

      После оказания первой помощи и снятия ЭКГ пациента начали транспортировать в стационар. По пути его состояние резко ухудшилось - возникла тяжелая аритмия, и сердце остановилось. Бригада немедленно приступила к сердечно-легочной реанимации. Уже после двух циклов СЛР сердцебиение восстановилось.

      "Пациент был доставлен в областную больницу и передан команде медиков. Сейчас его состояние оценивается как стабильное", - прокомментировали в пресс-службе облздрава.

      По сведениям ведомства, это уже второй подобный случай в практике фельдшера Исмаиловой. Первый произошел в апреле 2024 года в поселке Солнечный: тогда 57-летнему мужчине также удалось спасти жизнь после остановки сердца.

      В обоих случаях решающую роль сыграли слаженные действия опытной бригады.

      Ранее казахстанский врач-акушер Салтанат Исагалиева спасла жизнь пассажирки, которой стало плохо на борту самолета Алматы - Лондон. Несмотря на непростые условия, врач незамедлительно включилась в работу, и ее усилия дали результат.

      А медсестра из Уральска Динара Сариева оказала помощь пассажиру самолета, которому стало плохо при полете в Египет. Она откликнулась на просьбу о помощи и в течение часа оказывала экстренную медицинскую помощь.

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