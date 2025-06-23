Казахстанца вернули к жизни после остановки сердца

В Усть-Каменогорске мужчина выжил после клинической смерти благодаря действиям бригады скорой помощи. Его вернули к жизни после остановки сердца, передает YK-news.kz.

Инцидент произошел ранним утром 18 июня. В 04:35 в службу скорой медицинской помощи поступил вызов: 67-летний мужчина жаловался на сильную одышку, сердцебиение и признаки инфаркта.

На адрес выехала бригада в составе фельдшеров Альфии Исмаиловой, Лильназ Ерхатовой и водителя Раджана Байгазия.

После оказания первой помощи и снятия ЭКГ пациента начали транспортировать в стационар. По пути его состояние резко ухудшилось - возникла тяжелая аритмия, и сердце остановилось. Бригада немедленно приступила к сердечно-легочной реанимации. Уже после двух циклов СЛР сердцебиение восстановилось.

"Пациент был доставлен в областную больницу и передан команде медиков. Сейчас его состояние оценивается как стабильное", - прокомментировали в пресс-службе облздрава.

По сведениям ведомства, это уже второй подобный случай в практике фельдшера Исмаиловой. Первый произошел в апреле 2024 года в поселке Солнечный: тогда 57-летнему мужчине также удалось спасти жизнь после остановки сердца.

В обоих случаях решающую роль сыграли слаженные действия опытной бригады.

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