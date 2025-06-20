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      Минздрав возобновляет работу женских консультаций в Казахстане

      Опубликовано:

      Беременная женщина на приеме у своего гинеколога
      Беременная женщина на консультации у врача: Pexels

      В Казахстане возобновляется работа отделений "Женская консультация" с объединением служб для медпомощи беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, ведомство восстанавливает работу отделений "Женская консультация" с объединением в единый блок амбулаторных служб, оказывающих медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

      Цель инициативы - повышение доступности и качества медицинской помощи женскому населению страны.

      В обновленной структуре женских консультаций откроются:

      • центры охраны плода с "клиникой одного дня";
      • центры планирования семьи;
      • кабинеты невынашивания;
      • кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды;
      • кабинеты репродуктолога и детского гинеколога.

      Поясняется, что для повышения доступности раннего выявления врожденных пороков развития в 16 перинатальных центрах организованы "клиники одного дня", где около 100 000 беременных прошли обследования, оказано более 500 000 медицинских услуг.

      Также сообщается, что Министерство здравоохранения РК утвердило мастер-планы по реновации 18 областных перинатальных центров:

      Напомним, ранее сообщалось, что в Жамбылской области 25-летняя беременная попала в районную больницу по показаниям. Уже в роддоме она впала в кому, потеряла ребенка и спустя 12 дней скончалась.

      Позднее стало известно, что за неправильно поставленный диагноз своих должностей на время следствия лишились главврач шуской больницы и заведующая родильным отделением. Строгий выговор получили исполняющий обязанности управления здравоохранения региона и его заместитель по охране здоровья матери и ребенка.

      До этого в конце февраля сообщалось, что в Урджарском районе области Абая расследуют гибель 34-летней женщины, умершей при родах в районной больнице. Ребенка спасти тоже не удалось.

      Родные женщины просили найти и наказать виновных, а в управлении образования заявляли, что во время родов возникли осложнения с необратимыми процессами. Другие данные в ведомстве раскрывать не стали.

      Как стало известно позже, эксперты пришли к выводу, что медики могли неправильно поставить женщине укол, и это привело к трагедии. Семья женщины теперь требует наказать виновных.

      Полиция возбудила дело по факту по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

      • созданы мультидисциплинарные мобильные группы для выездов в районы для оказания медпомощи беременным;
      • развивается телемедицина, онлайн-обходы и дистанционные консультации.

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