"Сигнал SOS передается в МВД": врачи скорой помощи в Астане и Алматы начали носить видеожетоны

Работники скорой помощи в Астане и Алматы в пилотном режиме начали носить видеожетоны, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Как отметили в Минздраве, пока проект стартовал только в Астане и в Алматы.

"Проект направлен на повышение безопасности медицинских работников при выездах на вызовы и позволит обеспечить их юридическую защиту в случаях нападений, конфликтных ситуаций и проявлении агрессии при исполнении служебных обязанностей", - сообщили в Минздраве.

По данным министерства, видеожетоны оснащены кнопкой SOS, функцией геолокации и автоматической выгрузкой записей по окончании смены.

"Для полноценной работы системы была завершена настройка оборудования и проведен инструктаж персонала. Интеграция с центром оперативного управления МВД завершена. Сигнал SOS и видеосигнал автоматически передаются в систему МВД", - добавили в министерстве.

После завершения пилотного проекта будет поднят вопрос внедрения видеожетонов в других регионах страны.

О том, что работники скорой помощи в Казахстане будут носить видеожетоны, стало известно в апреле текущего года.

А в конце прошлого года глава Минздрава Акмарал Альназарова прокомментировала нападение на фельдшера в Костанайской области. Именно тогда была озвучена инициатива по внедрению видеожетонов, которыми планировалось оснастить медиков "скорой".

До этого фельдшер скорой помощи из Костаная заявила, что на нее напали родные умершей женщины. Полиция возбудила дело и назначила экспертизы. Позже в Костанайской областной станции скорой помощи рассказали подробности избиения фельдшера.

Стоит отметить, что подобные инциденты нередко происходят в Казахстане. Так, в сентябре этого года фельдшер из Степногорска Светлана Оксюта заявила, что ее избили пациенты.

В Актау также было совершено нападение на фельдшера скорой помощи. После избиения медика доставили в больницу.

После этого Министерство здравоохранения РК, в связи с неоднократными случаями нападения на медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей предложило ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.