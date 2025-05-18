Минздрав сделал заявление из-за ситуации с COVID-19 в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана на своем официальном сайте сделало официальное заявление из-за ситуации по коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ.

В Минздраве заявили, что в Казахстане эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная.

"Всего с начала 2025 года зарегистрировано 329 подтвержденных случаев, летальных случаев не зарегистрировано, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости в 3,7 раз. В неделю по республике регистрируется до 25 случаев.

Занятость инфекционных коек составляет - 27%, реанимационных - 2%, в том числе с коронавирусной инфекцией в стационарах поучают лечение 2 больных, состояние средней степени тяжести", - сказано в сообщении.

В Минздраве также заявили, стране продолжает циркулировать штаммы варианта Омикрон, который впервые выявлен в 2022 году. Вариант Омикрон содержит более 30 мутаций и характеризуется легким течением заболевания, тем самым не требует стационарного лечения. Основными симптомами заболевания являются поражение верхних дыхательных путей, насморк, боль в горле, кашель.

Учитывая рост заболеваемости в других странах, Министерство здравоохранения рекомендует:

избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

частое мытье рук, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

регулярное проветривание помещений;

при наличии симптомов заболевания обращаться за мед. помощью.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что число случаев заболевания COVID резко возросло в Юго-Восточной Азии, особенно в Гонконге и Сингапуре.

Чиновники здравоохранения Гонконга заявили, что город вступил в новую волну заражения коронавирусной инфекцией. С марта число случаев заражения выросло 1,7% до 11,4%, превысив пик, зафиксированный в августе 2024 года.

При этом в мае текущего года Китай сделал сенсационное заявление о происхождении коронавируса COVID-19 - в Китае заявили, что в пандемии виноваты Штаты.