35 млн тенге выплатили в Казахстане за ошибки врачей

Зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева на брифинге в СЦК рассказала, от чего страхуются врачи в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"С октября 2024 года введено вмененное страхование профессиональной ответственности медицинских работников, которое обеспечивает защиту как для медицинских работников, так и для их пациентов. Оно позволяет покрывать возможные убытки, с которыми могут столкнуться из-за ошибок или недочетов в профессиональной деятельности медика", - сообщила Мария Хаджиева.

По ее словам, данный вид страхования включает в себя компенсацию ущерба за причинение вреда здоровью пациента, а также покрытие судебных расходов в случае предъявления каких-либо исков клинике или медицинским работникам.

"Этот вид страхования осуществляется единым страховым пулом, участниками которого являются 14 страховых организаций, имеющих лицензию на данный вид страхования. С начала запуска пула было заключено 1620 договоров, застрахована ответственность 186 тыс. медицинских работников.

Общая сумма страховых премий составила 979 млн тенге. За полгода работы единого страхового пула уже были осуществлены первые страховые выплаты на сумму 35 млн тенге", - резюмировала спикер.

В ноябре прошлого года стало известно, что медорганизации и частные врачи обязаны застраховать "профессиональную ответственность". В случае их ошибок пострадавшие пациенты будут получать выплаты.

Мы также писали подробный материал о выплатах пострадавшим от врачебных ошибок пациентам. Размер компенсации зависит от серьезности ущерба и может превышать 11 млн тенге.