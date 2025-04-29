Работники скорой помощи в Казахстане будут носить видеожетоны

На брифинге в правительстве глава Минздрава сообщила о поэтапном внедрении видеожетонов для медиков скорой помощи в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается защиты - мы будем внедрять ношение видеожетонов, которые будут фиксировать (происходящее - прим.ред.). Мы в 225-ый приказ соответствующий эту норму сейчас внесли, и акиматы должны будут выделить средства. Я думаю поэтапно, до конца текущего года, мы эту работу проведем", - сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Напомним, еще в конце прошлого года глава Минздрава Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса прокомментировала нападение на фельдшера в Костанайской области. Именно тогда была озвучена инициатива по внедрению видеожетонов, которыми планировалось оснастить медиков "скорой".

Напомним, в прошлом году фельдшер скорой помощи из Костаная заявила, что на нее напали родные умершей женщины. Полиция возбудила дело и назначила экспертизы. Позже в Костанайской областной станции скорой помощи рассказали подробности избиения фельдшера.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов заверил, что виновные будут наказаны по закону.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова также прокомментировала избиение фельдшера скорой помощи в Костанае, отметив, что такое отношение к медработникам недопустимо. Министр также напомнила, что сейчас рассматривается вопрос введения уголовной ответственности за подобные преступления.

Стоит отметить, что такие инциденты часто происходят в Казахстане. Так, в сентябре этого года фельдшер из Степногорска Светлана Оксюта заявила, что ее избили пациенты. Оксюта рассказала, что к ней было применено насилие при осуществлении профессиональной деятельности, когда одна из жительниц города "по надуманным причинам" ударила ее кулаком в правый глаз, а ее дочь нанесла ей удар между левым ухом и виском.

В Актау ранее было совершено нападение на фельдшера скорой помощи. После избиения медика доставили в больницу. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, ведется следствие.

После этого Министерство здравоохранения РК, в связи с неоднократными случаями нападения на медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей предложило ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.