Казахстанские стоматологи судятся с Фондом медстрахования из-за анестезии

На протяжении 9 месяцев стоматологические клиники в Казахстане судятся с Фондом медстрахования. Причиной спора стала платная услуга анестезии, передает "31 канал".

Как сообщает телеканал, юристы Фонда медстрахования требуют у стоматологов вернуть деньги за анестезию - это и стало причиной судебных тяжб, которые затянулись на долгие 9 месяцев.

В Фонде уверены, что стоимость анестезии должна входить в общую цену за лечение, а не отдельно. Стоматологи, в свою очередь, настаивают, что обезболивание - это отдельная услуга и отказ от ее оплаты нарушает права пациентов.

Отмечается, что лечение зубов в Казахстане предоставляется бесплатно детям, беременным и другим уязвимым группам населения. И ранее стоматологиям, которые брали госзаказ, компенсировали стоимость анестезии. Но теперь, как утверждают врачи, Фонд считает ее частью лечения и требует вернуть средств за прошлые два года. Процедура обезболивания Фондом на данный момент также не оплачивается.

"У стоматолога существует три вида анестезии и в зависимости от диагноза они могут применяться одномоментно. Но сейчас мы дошли до абсурда и мы не имеем полного права использовать их и предоставлять. Мы родителям так и говорим: нам не оплачивают анестезию", - отмечает руководитель клиники Светлана Алексеева.

Теперь за процедуру анестезии оплачивать приходится самим пациентам, однако не всем это по карману.

По данным телеканала, все началось с заявления Высшей аудиторской палаты, когда они выявили факты двойной оплаты по целому ряду стоматологических услуг - общий объем по республике составил порядка 2 млрд тенге. По данным ВАП, стоимость препаратов для анестезии уже была включена в цену услуг. И теперь фонд требует вернуть деньги, выплаченные в предыдущие годы.

Юристы отмечают, что клиник, которые судятся с фондом, много, первые процессы только начались.

"Минздрав ссылается на то, что местные анестетики входят в стоимость оказания услуг кариеса, пародонтита или других, и стоматологические клиники не должны были предоставлять отдельные услуги анестезии. Но там путаница в понятиях. У нас в тарификаторе анестезия - это услуга", - отмечает адвокат Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов Данильхан Шагатаев.

В Фонде рассказали, что действительно провели внеплановый мониторинг обоснованности оплаты стоматологических услуг за 2023 год. Проверки коснулись 687 субъектов здравоохранения, и было выявлено повторное оказание услуги анестезии и отсутствие записей в медицинских информационных системах.

"687 поставщиков возместили порядка 1,1 млрд тенге сразу же в ходе аудита. В целом 576 клиник полностью возвратили положенную сумму в размере более 996,6 млн тенге, 36 поставщиков сделали частичный возврат на сумму 106,8 млн тенге. Однако еще 42 субъекта по стране отказались добровольно возвращать средства в размере 260 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ФСМС.

Отмечается, что конфликт тянется уже девять месяцев. Эксперты предполагают, что если суд встанет на сторону фонда, то многие клиники, остерегаясь оказаться в подобной ситуации, могут прекратить сотрудничество с ФСМС, что ухудшит доступ к бесплатной помощи.

До этого сообщалось о случае в Атырау, когда недовольный лечением житель потребовал у стоматологии 1 млн тенге, но получил меньше.

Ранее стало известно, что неудачное удаление зуба у ребенка в стоматологии Кызылорды привело к длительному лечению. По решению суда клиника заплатит более 1,5 млн тенге компенсации за причиненный материальный ущерб и моральный вред.

А жительница Астаны подала в суд на медцентр, отказавшийся предоставлять ей услуги. В медучреждении заявили, что пациент грубо обращалась с медперсоналом. Но суд признал действия центра незаконными.

Ранее мы писали, что в феврале казахстанцы изъяли из ЕНПФ почти 33 млрд тенге, которые они потратили на лечение, в том числе и у стоматологов. Это больше, чем в "рекордном" декабре.

Добавим, что по данным аналитиков на осень 2024 года, в Казахстане сильно подорожали стоматологические услуги. Особенно это касается удаления зубов - здесь ценники выросли сразу на 17,4% за год.