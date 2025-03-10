Сколько детей родилось в Казахстане 8 марта

8 марта в Казахстане акушеры-гинекологи родильных домов благополучно приняли 764 родов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения, всего в праздник на свет появилось 769 малышей, из них 366 девочек, 403 мальчика. Кроме того, 5 двойняшек теперь будут отмечать свой день рождения 8 марта.

"Самое большое количество новорожденных родилось в Туркестанской области, где отметили рождение 126 деток, на втором месте Алматы - 76 малышей, Шымкент - 71 и в столице республики отметили пополнение 65 семей", - рассказали в министерстве.

На прошлой неделе необычная выписка прошла в областном перинатальном центре Актобе, где местная жительница родила 11-го ребенка.

В начале года в Минздраве Казахстана рассказали, что в нашей стране в новогоднюю ночь родился 181 ребенок.

В конце прошлого года мы писали, что согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в последние годы мальчиков рождается значительно больше, чем девочек.