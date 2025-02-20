Сложные операции под руководством ведущих кардиологов Испании и Австрии провели в Алматы

В НИИ кардиологии и внутренних болезней были проведены сложные операции под руководством ведущих интервенционных кардиологов Испании и Австрии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу института.

В НИИ кардиологии и внутренних болезней провели сложные операции TAVI с имплантацией саморасширяющегося клапана последнего поколения (впервые в Алматы) и сложные вмешательства с применением баллонов с лекарственным покрытием под руководством ведущих интервенционных кардиологов: Испании - Хосе Ф. Диас Фернандес, и Австрии - Аурель Тома, в рамках мастер-класса с участием интервенционных кардиологов страны.

Инновационный метод TAVI предназначен для пациентов с тяжелым аортальным стенозом с высоким риском осложнений и летального исхода при проведении открытой операции на аортальном клапане.

Его уникальность заключается не только в малоинвазивности метода, но и в имплантируемых клапанах.

Система транскатетерной имплантации аортального клапана состоит из саморасширяющегося клапана последнего поколения и гибкой системы доставки. Navitor - это единственный самораскрываемый клапан. Эти характеристики дают возможность добиться оптимальной глубины имплантации. Значительно снижается риск повторного оперативного вмешательства. Преимущества, которые имеет клапан, позволяют провести безопасное оперативное вмешательство, достигая наилучшего клинического результата и улучшения качества жизни пациента.

Участники второго мастер-класса получили уникальную возможность ознакомиться с передовыми методами лечения сложных случаев поражения коронарных артерий.

Расширение показаний для применения баллонов с лекарственным покрытием является одним из ведущих трендов в интервенционной кардиологии. Если ранее их использовали преимущественно при рестенозах, то сегодня эффективно применяют при хронических окклюзиях, обеспечивая хорошие клинические результаты. Последние результаты мировых медицинских исследований показывают, что в ряде случаев можно обходиться без коронарного стента.

Марат Пашимов. Фото: НИИ кардиологии и внутренних болезней

"Наши испанские и австрийские коллеги являются одними из лучших специалистов в мире. Мы пригласили их для обмена инновационными технологиями. Медицина Казахстана идет в ногу со временем, не отставая от ведущих клиник мира. Такие сложные интервенционные вмешательства проводят лишь специалисты, филигранно владеющие хирургическими техниками. У нас есть и высококвалифицированные специалисты и необходимое оборудование", - делится председатель правления Марат Пашимов.

Аурель Тома. Фото: НИИ кардиологии и внутренних болезней

"Мы проводим такие операции, выполнять их на высоком уровне позволяет и то, что руководство нашего института обеспечивает в полном объеме необходимыми расходными материалами. После такой операции сердце будет работать полноценно. У пациентов не будет болевых ощущений, выраженной одышки, улучшится качество жизни", - отмечает заведующий рентгеноперблоком НИИ Алексей Колесников.

Алексей Колесников. Фото: НИИ кардиологии и внутренних болезней

Проведено 4 операций, все прошли успешно. В числе прооперированных есть и 84-летний пациент, у него были одышка при подъеме на 2 этаж, учащенное сердцебиение даже в покое, поднималось давление, головокружение при вставании.

Сейчас чувствует себя хорошо и благодарит докторов: Алексея Евгеньевича, Виталия Сергеевича.

Также была прооперирована 77-летняя пациентка.

"Мне не хватало воздуха при ходьбе даже на 10-20 метров. Были приступы удушья, общая слабость, быстрая утомляемость, головокружение, чувство тяжести и дискомфорта в груди. Сейчас мне намного лучше. Спасибо врачам: Алексею Колесникову, Асель Ильясовой и другим", - сказала она.