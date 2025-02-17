Казахстанка обратилась в суд после смерти отца: его направили домой после осмотра в больнице

Жительница Костанайской области подала жалобу в суд после смерти своего отца, которому вовремя не оказали помощь в районной больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Как сообщается в Telegram-канале судов Костанайской области, жительница региона П. оспорила решение заседания экспертной комиссии. Отмечается, что ее отец обратился в регистратуру райбольницы, где его самостоятельно осмотрела медсестра.

Сообщается, что после осмотра она выписала рецепт и установила диагноз "Острый тонзиллит" и отправила больного лечиться домой.

"В течение дня состояние здоровья ухудшилось, появилась сильная боль в горле, пошел отек горла, переходящий в грудную клетку и астматическую отдышку. В тот же день С. вновь обратился в приемный покой больницы, однако ему не была оказана экстренная медицинская помощь, выписали экстренное направление в областную больницу.

Больной самостоятельно прибыл в тот же день в Костанайскую областную больницу, после осмотра установили диагноз "Паратонзиллярный абсцесс справа, тонзилогенная разлитая гнилостно-некротическая флегмона полости рта, глубоких отделов шеи, предневерхний медиастенит, сепсис". Его в экстренном порядке госпитализировали, провели оперативное вмешательство. Несмотря на проведенную интенсивную комплексную терапию, пациент скончался", - рассказали в суде.

Сообщается, что экспертной комиссией районной больницы было проведено рассмотрение жалобы истца. В итоге, было вынесено заключение о том, что данный случай не является страховым, а медицинская помощь на уровне районной больницы оказана в полном объеме.

Однако проверка показала, что медицинская помощь умершему С. в районной больнице оказана с нарушением клинических протоколов диагностики и лечения. Поэтому истец обратилась в суд иском.

В суде было достигнуто соглашение: районная больница признала незаконным и отменила заключение экспертной комиссии. Его законному представителю будут переведены страховые выплаты.

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