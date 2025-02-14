Родителям разрешат находиться в реанимации вместе с детьми в Казахстане

Казахстанцам разрешат находиться в реанимации вместе с детьми - министерство здравоохранения подготовило соответствующие поправки, они опубликованы на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Документ появился на сайте для публичного обсуждения 13 февраля. Обсуждать его будут до конца месяца, до 28 числа.

Согласно тексту документа, Минздрав инициировал нововведения, например, принцип "Открытая реанимация", благодаря которому родители и законные представители могут находиться с детьми в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Правила нахождения законных представителей в отделениях по принципу "Открытая реанимация" утверждаются приказом руководителя медицинской организации.

Принцип "Открытая реанимация" применим для детей с инвалидностью, с онкогематологическими заболеваниями, нуждающихся в паллиативной помощи, умирающих детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во всех отделениях медицинских организаций.

Недавно, в Минздраве сообщили о намерении исключить препараты для лечения 32 заболеваний из списка бесплатных, проект приказа был доступен на портале "Открытые НПА".

Авторы заявили о необходимости актуализировать список лекарств, предназначенных для бесплатного и льготного обеспечения пациентов необходимыми средствами.