Скончался один из самых известных в Казахстане детских врачей Камал Ормантаев
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В возрасте 88 лет ушел из жизни известный врач-педиатр, доктор медицинских наук Камал Ормантаев, передает NUR.KZ со ссылкой на сына доктора Жараса Ормантаева.
"Сегодня ночью скончался мой дорогой отец, основатель детской хирургии в Казахстане - академик Камал Ормантаев", - написал на своей странице в Facebook Жарас Ормантаев.
Как указано на сайте Национальной медицинской академии, Камал Ормантаев - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки, родился в 1936 году. Его называют основателем и создателем казахстанской научно-практической школы детских хирургов и травматологов. С 2001 года он был почетным директором Научного центра педиатрии и детской хирургии, почетным заведующим кафедрой детской хирургии КазНМУ им. С. Асфендиярова.
Отмечается, что Ормантаев проработал 47 лет педиатром-хирургом, внес вклад в профилактику и лечению заболеваний у детей, снижению младенческой смертности и инвалидности.
"Академик Ормантаев - крупный ученый, обогативший мировую и отечественную науку значительными трудами, основатель ряда приоритетных научных направлений, видный организатор науки. Он признанный педагог и высококвалифицированный детский хирург широкого профиля.
За годы своей деятельности провел 14000, в основном, тяжелых операций на органах брюшной полости, грудной клетки, легких, пищеводе, черепе, почках, мочевыводящих путях и головном мозге при тяжелых черепно-мозговых травмах. В 1976 году Ормантаевым впервые в Казахстане была произведена торакопластика при врожденной воронкообразной деформации грудной клетки у детей", - сказано в информации.
По данным медакадемии, он подготовил более 1500 врачей. Под научным руководством Ормантаева было выполнено 120 кандидатских и 16 докторских диссертаций.
В 2020 году мы писали, что не стало известного детского хирурга Алмаса Ормантаева - одного из сыновей Камала Ормантаева.
В прошлом году мы писали, что ушел из жизни директор Национального центра материнства и детства, известный казахстанский врач-педиатр Бекбай Хайрулин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2220036-skonchalsya-odin-iz-samyh-izvestnyh-v-kazahstane-detskih-vrachey-kamal-ormantaev/