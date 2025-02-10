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Эзотерика

"Она мучилась, боролась за жизнь": жительница Атырау обвинила врачей в смерти дочери

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Рука ребенка
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: AgFang/Getty Images

Жительница Атырауской области обвинила медиков в смерти своей 5-летней дочери, сообщает издание "Мой город". Управление здравоохранение проводит проверку.

По данным издания, жительница Атырау рассказала, что неделю назад ее 5-летнюю дочь привезли на карете скорой помощи в областную детскую больницу со слабым сердцебиением.

"Во время осмотра я сама заметила у дочери признаки тахикардии. Врачи не сразу предприняли необходимые меры, сначала возились с кислородом, потом приступили к массажу сердца. Адреналин начали колоть только когда я начала требовать. Почему я должна учить врачей, подсказывать им что делать?

В итоге они 2 часа делали эти манипуляции. Дефибриллятор не использовали. Я не выдержала и зашла в палату. Я увидела как моя дочь кусает трубку аппарата ИВЛ, это значит, что она мучилась, боролась за жизнь. Даже тогда никто не принес дефибриллятор. Может его в больнице и вовсе нет", - цитирует издание женщину.

В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что по этому случаю проводится служебная проверка, иные подробности в ведомстве не озвучили.

В январе этого года мы писали, что в Караганде после смерти 13-летнего мальчика были выявлены факты нарушений со стороны медицинских работников.

В ноябре 2024 года сообщалось, что жительница Акмолинской области обвиняет медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения.

В том же месяце в Костанайской областной детской больнице произошла трагедия - умер 10-месячный ребенок. Родители обвинили в произошедшем врачей. Позже врачи ответили на обвинения родителей.

В октябре того же года мы писали, что мать троих детей из Акмолинской области обвинила врача в гибели своего четвертого ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2219445-ona-muchilas-borolas-za-zhizn-zhitelnica-atyrau-obvinila-vrachey-v-smerti-docheri/