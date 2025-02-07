Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Санитарные книжки оцифровали в Казахстане

Опубликовано:

Прием у врача
Прием у врача. Иллюстративное фото: Natalia Gdovskaia / Getty Images

Личные медицинские книжки в Казахстане теперь доступны онлайн, их можно получить в приложении eGov Mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Telegram-канале Министерства здравоохранения сообщается, что с 1 января 2025 года в Казахстане введен электронный формат личных медицинских (санитарных) книжек.

"Граждане теперь могут получать результаты медосмотра и данные о своей санитарной книжке через сервис e-Densaulyk в мобильном приложении eGov Mobile, что значительно сокращает время прохождения медосмотра и исключает необходимость повторных визитов к терапевту. При готовности санитарной книжки граждане получают sms-оповещение с номера 1414", - рассказали в Минздраве.

При этом, работодатели могут проверять актуальность медицинских книжек сотрудников через бесплатный портал трудовых ресурсов hr.enbek.kz. В Минздраве считают, что это упростит контроль за соблюдением санитарных норм и предотвратит возможные ошибки.

Также в министерстве разъяснили, кто обязан иметь санитарные книжки.

"Электронная система охватывает 15 категорий работников, включая сотрудников общественного питания, аптек, санаториев, а также работников сферы обслуживания и медицинский персонал. Регулярные медосмотры для этих категорий проводятся раз в год или раз в шесть месяцев", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в октябре 2024 года глава Минцифры Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане хотят усложнить доступ к медицинским данным жителей страны.

В ноябре того же года в Минздраве рассказали, что выдача, учет и ведение личных медицинских книжек с января 2025 года будут переведены в электронный формат в Казахстане.

А в январе этого года стало известно, что в Казахстане курьеров обяжут иметь медкнижки и проходить обязательные осмотры.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2218718-sanitarnye-knizhki-ocifrovali-v-kazahstane/