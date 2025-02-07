Санитарные книжки оцифровали в Казахстане

Личные медицинские книжки в Казахстане теперь доступны онлайн, их можно получить в приложении eGov Mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Telegram-канале Министерства здравоохранения сообщается, что с 1 января 2025 года в Казахстане введен электронный формат личных медицинских (санитарных) книжек.

"Граждане теперь могут получать результаты медосмотра и данные о своей санитарной книжке через сервис e-Densaulyk в мобильном приложении eGov Mobile, что значительно сокращает время прохождения медосмотра и исключает необходимость повторных визитов к терапевту. При готовности санитарной книжки граждане получают sms-оповещение с номера 1414", - рассказали в Минздраве.

При этом, работодатели могут проверять актуальность медицинских книжек сотрудников через бесплатный портал трудовых ресурсов hr.enbek.kz. В Минздраве считают, что это упростит контроль за соблюдением санитарных норм и предотвратит возможные ошибки.

Также в министерстве разъяснили, кто обязан иметь санитарные книжки.

"Электронная система охватывает 15 категорий работников, включая сотрудников общественного питания, аптек, санаториев, а также работников сферы обслуживания и медицинский персонал. Регулярные медосмотры для этих категорий проводятся раз в год или раз в шесть месяцев", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в октябре 2024 года глава Минцифры Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане хотят усложнить доступ к медицинским данным жителей страны.

В ноябре того же года в Минздраве рассказали, что выдача, учет и ведение личных медицинских книжек с января 2025 года будут переведены в электронный формат в Казахстане.

А в январе этого года стало известно, что в Казахстане курьеров обяжут иметь медкнижки и проходить обязательные осмотры.