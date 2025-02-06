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В Минздраве РК рассказали о возможностях стать донором клеток костного мозга для лечения онкобольных

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Системы
Системы. Фото: Министерство здравоохранения РК

Казахстанцы могут стать донорами клеток костного мозга для лечения онкобольных. Процедура безопасна и безболезненна, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Сегодня в Министерстве здравоохранения в рамках акции "Жизнь в каждой капле крови" состоялась лекция на тему развития отечественного института костного донорства с приглашением врачей-трансфузиологов, онкогематологов, и забор крови у желающих стать донорами клеток костного мозга.

В преддверии Всемирного дня борьбы с детским раком в Казахстане стартовала широкая информационная кампания, направленная на популяризацию донорства костного мозга.

Цель инициативы - привлечение внимания общества к развитию донорства костного мозга и спасению жизней пациентов с онкогематологическими заболеваниями.

Лаборант
Лаборант. Фото: Министерство здравоохранения РК

"В Казахстане с раком крови состоят на учете более 8 000 пациентов, ежегодно регистрируется около 1 500 новых случаев, из них 600 - у детей.

Для многих из них единственной надеждой на выздоровление является трансплантация костного мозга, однако вероятность совместимости между неродственными донорами и реципиентами составляет всего 1 на 10 000 случаев.

Поэтому для успешного лечения онкобольных с заболеваниями крови необходимо расширять возможности поиска неродственных доноров в казахстанском регистре", - отметила в своем выступлении директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Магрипа Ембергенова.

Забор крови
Забор крови. Фото: Министерство здравоохранения РК

"Национальный регистр доноров костного мозга в Казахстане был создан в 2011 году на базе Научно-производственного центра трансфузиологии. По состоянию на 4 февраля 2025 года он насчитывает 12 742 потенциальных донора, в прошлом году регистр пополнили 1 673 новых донора.

Из своего национального регистра проведено уже 16 трансплантаций, и еще одна состоится в этом месяце.

Вокруг донорства костного мозга в обществе много мифов и предубеждений, но на самом деле это абсолютно безболезненная процедура, которая не наносит вреда здоровью и производится под строгим контролем наших врачей", - подчеркнула руководитель Национального научно-производственного центра трансфузиологии МЗРК, врач-трансфузиолог высшей категории Сания Абдрахманова.

Лаборатория
Лаборатория. Фото: Министерство здравоохранения РК

По словам Сании Абдрахмановой, в течение нескольких десятилетий выстроена практика обмена стволовыми клетками между странами. Наши доноры могут подойти зарубежным пациентам, и наоборот. Казахстан передал 4 трансплантата за рубеж, в одном из этих случаев наш донор оказался единственным в мире подходящим донором для итальянского пациента.

В мировом регистре доноров костного мозга находится свыше 40 млн человек, в частности в Германии регистр насчитывает свыше 10 млн доноров стволовых клеток, проведено 2500 неродственных аллогенных трансплантаций костного мозга.

На сегодня операции по пересадке клеток костного мозга детям проводятся на базе двух центров - в Научном центре педиатрии и детской хирургии города Алматы и КФ "UMC", где с 2012 года было проведено порядка 470 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток.

"Свыше 200 операций по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток провели в КФ "UMC". В 2024 году пятилетний порог выживаемости наших пациентов составил 86%", - рассказала в ходе лекции заведующая отделением ТГСК КФ "UMC" Балжан Умирбекова.

В рамках акции с участием сотрудников Министерства здравоохранения РК и Управлений здравоохранения всех регионов страны на местах будут прочитаны лекции на тему "Донорство костного мозга" и проведены заборы крови у желающих вступить в регистр доноров ГСК.

Медицинское оборудование
Медицинское оборудование. Фото: Министерство здравоохранения РК

Национальный регистр доноров ГСК: ключевые факты

  • Доноры Национального регистра проходят типирование по 5 локусам на высоком разрешении, что соответствует международным стандартам.
  • В Национальном регистре представлены представители более 30 национальностей, что делает его этнически репрезентативным для населения Казахстана.
  • С момента создания регистра поступил 271 запрос на поиск донора для пациентов. В результате было проведено 16 неродственных трансплантаций, в том числе 4 для зарубежных пациентов (Россия - 3, Италия - 1).

Кто может стать донором ГСК?

Национальный регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток - это база данных потенциальных доноров костного мозга, совместимость которых может быть проверена с пациентами, нуждающимися в трансплантации.

Стать донором костного мозга могут казахстанцы от 18 до 45 лет, весом свыше 50 килограммов, не страдающие серьезными заболеваниями (онкология, гепатиты В и С, стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, туберкулез, аутоиммунные заболевания и др.).

Как вступить в Национальный регистр доноров костного мозга?

Вступление в Национальный регистр доноров ГСК проходит на добровольной и безвозмездной основе и включает несколько простых этапов:

  • Необходимо обратиться в ближайший центр крови;
  • Заполнить анкету, подписать согласие;
  • Сдать 1 пробирку (9 мл) крови из вены для HLA-типирования.

Донор будет состоять в базе данных Регистра доноров костного мозга, в случае совпадения фенотипов между донором и пациентом, Регистр обязательно свяжется c донором.

Организаторами акции "Жизнь в каждой капле крови" являются Министерство здравоохранения РК, Научно-производственный центр трансфузиологии МЗ РК и Общественный фонд "Благотворительный Фонд имени Асель Байсеитовой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2218580-v-minzdrave-rk-rasskazali-o-vozmozhnostyah-stat-donorom-kletok-kostnogo-mozga-dlya-lecheniya-onkobolnyh/