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Минздрав планирует убрать ряд лекарств из списка бесплатных в Казахстане

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Деньги и лекарства
Деньги и лекарства. Фото: NUR.KZ / Рашида Куренбаева

В Минздраве сообщили о намерении исключить препараты для лечения 32 заболеваний из списка бесплатных, приказ доступен на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

В Казахстане планируют актуализировать список лекарств, предназначенных для бесплатного и льготного обеспечения пациентов необходимыми средствами.

"В проекте предусматривается исключение 32 нозологий, не влияющих на смертность и продолжительность жизни, с увеличением охвата обеспечения амбулаторным лекарственным обеспечением других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни", - сказано в обсуждении.

Отмечается, что исключение нозологий связано со следующими причинами:

  • течение заболеваний не превышает 1 месяц;
  • острые состояния, по которым прогнозную потребность определить сложно в зависимости от меняющейся эпидемиологической ситуации;
  • требующие антибиотикотерапию, применение которых без определения чувствительности приведет к развитию антибиотикорезистентности;
  • перераспределение ресурсов для обеспечения более приоритетных категорий пациентов;
  • расширение амбулаторного лекарственного обеспечения для граждан с заболеваниями, влияющими на смертность и продолжительность жизни, а также улучшение доступности жизненно необходимых препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями;
  • рациональное перераспределение финансовых ресурсов в пользу обеспечения лекарствами пациентов с критически важными заболеваниями (болезни системы кровообращения, сахарный диабет, онкологические и т.д.).

"Высвобождаемые финансовые средства по итогам актуализации будут перенаправлены на обеспечение лекарственными средствами при лечении хронических заболеваний, приводящих к серьезным последствиям, а также несущие финансовое бремя на пациентов и их семьи.

В результате исключения вышеуказанных нозологий, в перечне остаются хронические заболевания, требующие долгосрочного и более затратного лечения", - сказано в сообщении.

Добавим, что в списке указаны десятки лекарств, среди которых капсулы, мази, глазные капли, порошки, растворы для инъекций и таблетки. Обсуждение доступно до 14 февраля.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что по рекомендации Антикора вносится изменение в систему выдачи бесплатных лекарств, так как были установлены факты несвоевременной поставки медпрепаратов.

В прошлом году сообщалось, что антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация". Позже главу Минздрава спросили, нужно ли отказаться от подведомственной МЗ компании "СК-Фармация", которая занимается лекарственным обеспечением населения.

Также мы сообщали, что, к примеру, в больницах Атырауской области выявлены факты игнорирования врачами обязанностей по предоставлению жителям бесплатных медикаментов. Также около 4 тысяч пациентов, состоящих на учете в городских поликлиниках Шымкента, не получали положенные им бесплатные лекарства.

Отметим, что через "Социальный кошелек" казахстанцы могут получить бесплатные лекарства, используя QR-коды. Таким образом были уже выданы препараты на основе почти 1,4 млн рецептов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2217645-minzdrav-planiruet-ubrat-ryad-lekarstv-iz-spiska-besplatnyh-v-kazahstane/