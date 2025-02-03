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Поправки хотят внести в приказ о хранении медданных казахстанцев

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Пациент держит в руках телефон
Пациент с телефоном. Иллюстративное фото: smolaw11 / Getty Images

В Минздраве предложили установить сроки хранения персональных медицинских данных жителей страны, обсуждение доступно на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

В приказ "Об утверждении правил осуществления сбора, обработки, хранения, защиты и предоставления персональных медицинских данных субъектами цифрового здравоохранения" планируют ввести изменения.

Как сообщается в релизе Минздрава, в новой версии приказа предусматривается перечень и сроки хранения персональных данных, сопутствующей медицинской информации, полученных работником при помощи диагностического оборудования.

Сообщается, что данные взрослых пациентов в базе будут храниться 10 лет,а детей - 15.

"Взрослые (15 лет и старше)- 10 лет. Детские (от 0 до 15 лет) - 15 лет", - сказано в сообщении.

Также в обсуждении указано, что медицинская информация "подлежит удалению" по истечению указанных сроков. Обсуждение будет доступно до 14 февраля текущего года.

Напомним, в октябре 2024 года мы писали, что доступ к медицинским данным казахстанцев хотят усложнить в Казахстане. Тогда глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сообщил, что предоставлять свои данные казахстанцы будут по sms.

В сентябре того же года сообщалось, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. В Минздраве заявили, что система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что "сделает невозможными фальшивые отчеты о пациентских визитах". По планам Минздрава, эта мера также предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан.

Отметим, в июле прошлого года глава Минздрава Акмарал Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2217464-popravki-hotyat-vnesti-v-prikaz-o-hranenii-meddannyh-kazahstancev/