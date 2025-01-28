Top.Mail.Ru
Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Премьер: Казахстанское лекарство от рака зарегистрируют до конца года

Опубликовано:

Лаборантка держит в руке пробирку
Анализы крови. Иллюстративное фото: Sebastian Kahnert / Picture Alliance / Getty Images

На расширенном заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту о разработке лекарства от онкологии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Группой казахстанских ученых разработан препарат для лечения онкологических заболеваний. В настоящее время идет вторая фаза клинических испытаний. Их завершение и регистрация препарата запланированы до конца текущего года", - заявил Олжас Бектенов.

По данным премьер-министра страны, снизить смертность от онкологии в Казахстане пока удалось лишь на 3,5%.

Напомним, впервые о создании противоракового препарата казахстанского производства, который не имеет аналогов в мире, рассказал Саясат Нурбек в январе 2024 года. Тогда глава Миннауки говорил, что они планируют выходить на рынок в течение следующего года.

Позже стало известно, что основной патент на препарат - в США, но лицензия находится в Назарбаев Университете. Кроме того, на тот момент противораковый препарат в пробной форме был уже введен 15 пациентам. Проходил второй испытательный этап уникального препарата.

Летом глава Миннауки рассказал о завершении первой стадии клинических испытаний на людях казахстанского лекарства от рака.

В декабре стало известно, что препарат от рака от казахстанских ученых успешно прошел две начальные фазы испытаний.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2215778-o-skoroy-registracii-lekarstva-ot-raka-v-kazahstane-zayavil-premer-ministr/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie