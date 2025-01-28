Премьер: Казахстанское лекарство от рака зарегистрируют до конца года

На расширенном заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту о разработке лекарства от онкологии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Группой казахстанских ученых разработан препарат для лечения онкологических заболеваний. В настоящее время идет вторая фаза клинических испытаний. Их завершение и регистрация препарата запланированы до конца текущего года", - заявил Олжас Бектенов.

По данным премьер-министра страны, снизить смертность от онкологии в Казахстане пока удалось лишь на 3,5%.

Напомним, впервые о создании противоракового препарата казахстанского производства, который не имеет аналогов в мире, рассказал Саясат Нурбек в январе 2024 года. Тогда глава Миннауки говорил, что они планируют выходить на рынок в течение следующего года.

Позже стало известно, что основной патент на препарат - в США, но лицензия находится в Назарбаев Университете. Кроме того, на тот момент противораковый препарат в пробной форме был уже введен 15 пациентам. Проходил второй испытательный этап уникального препарата.

Летом глава Миннауки рассказал о завершении первой стадии клинических испытаний на людях казахстанского лекарства от рака.

В декабре стало известно, что препарат от рака от казахстанских ученых успешно прошел две начальные фазы испытаний.