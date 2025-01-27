"Лучше честно признаться": депутат Еспаева - о нарушениях Минфином закона в рамках ОСМС

Депутат Самат Нуртаза на "правчасе" в мажилисе рассказал о системных нарушениях закона Минфином в части взносов в систему медстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Самат Нуртаза отметил, что Минздрав предлагает поэтапное повышение ставки взносов для государства с 2 до 5%. Хотя при первоначальной модели ОСМС ставка для государства предлагалась на уровне 7%.

"В то же время мы видим, что республиканский бюджет ежегодно недофинансирует систему здравоохранения - такая ситуация имеет место отчасти из-за расчета взносов государства за льготные категории населения не из среднемесячной зарплаты, а из медианной. В итоге за три года система ОСМС недополучила почти триллион тенге.

В 2025 году из-за такого самопроизвольного изменения базового параметра в ОСМС недопоступит свыше 300 млрд тенге. А это уже серьезно - это уже люди, не получившие нужные лекарства, не сдавшие требуемых анализов, не прошедшие необходимого лечения. Теперь, повышая ставку для государства, мы вновь столкнемся с этой проблемой. Собираемся ли мы покрывать эти расходы и за счет чего?" - поинтересовался депутат.

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы разъяснил ситуацию.

"Хотелось бы отметить, что при разработке закона о республиканском бюджете на соответствующий год уже четвертый год у нас продолжается, действительно, практика применения медианной заработной платы при исчислении взносов государства.

Почему так? Как вы знаете, среднемесячная заработная плата более подвержена резким колебаниям и имеет ежегодный стремительный рост, а это затрудняет применение его как умеренно растущего показателя для планирования. Поскольку первоочередной для нас стоит - это сохранить сбалансированность бюджета. Но при этом хотелось бы отметить, что все льготные категории у нас имеются - они полноценно получили всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь (….)", - заверил спикер.

Но его ответ не удовлетворил вице-спикера мажилиса Данию Еспаеву.

"Мне кажется, что вы очень лукавите. Для всех понятно, что медианная зарплата на порядок ниже, чем средняя по Казахстану. И, конечно, Минфину выгоднее платить по медианной. Но раз так, я так понимаю в бюджете денег нет, не хватает, лучше честно признаться.

Раз из года в год мы переводим в рамках расчета медианную, может быть, скорее всего, надо пересмотреть тогда закон? А то уже 4 года нарушаете его - вы сами, Минфин, этот закон нарушаете. И мы вместе с вами, депутаты, утверждаем этот бюджет, также идем на это нарушение. Поэтому нужно пересмотреть закон. А вообще - правильнее будет с 2025 года оплачивать, как положено, по средней заработной плате по Казахстану", - заявила Дания Еспаева.

Сегодня депутаты мажилиса во время правительственного часа указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании.

А депутат Бакытжан Базарбек и вовсе возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии.

Мы также писали, что глава Минздрава и представитель фонда обязательного социального медстрахования сегодня признали, что система ОСМС казахстанцев не привлекает.

Напомним, в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

Также летом 2024 года сообщалось, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

В августе прошлого года сообщалось, что недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

Кроме того, в сентябре 2024 года в Минздраве сообщили, что в 2025 году отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз для некоторых казахстанцев.

После этого министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать повышения размеров взносов на ОСМС. Также она сообщила, какие болезни переведут из ГОБМП в ОСМС.