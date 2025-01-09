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Какие меры принимаются на границе Казахстана по недопущению завоза инфекционных заболеваний

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Девушка в маске проходит проверку на наличие температуры
Девушка в маске. Иллюстративное фото: pexels.com

О мерах, предпринимаемых на границе Казахстана по недопущению завоза инфекционных заболеваний, рассказали в Комитете санэпидконтроля, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, среди мер, предпринимаемых на госгранице (на ж/д вокзалах, международных аэропортах и морских портах) по недопущению завоза инфекционных заболеваний, следующие:

Контроль на границе и пунктах пропуска:

  • Термосканеры и другие средства мониторинга здоровья: для выявления симптомов инфекционных заболеваний у пассажиров и работников используются термографы и другие медицинские устройства, которые помогают быстро определить наличие температуры и других признаков болезни.
  • Документальная проверка: в портах и на ж/д вокзалах проверяются справки о вакцинации, результаты тестов на инфекционные заболевания. А также санитарные сертификаты для товаров, пересекающих границу.

Санитарные меры и дезинфекция включают обработку транспортных средств, регулярную дезинфекцию поездов, судов. А также контейнеров и грузовых машин, используемых для перевозки людей и товаров, чтобы предотвратить распространение инфекций.

Напомним, ранее стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

В Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни. Также стало известно о выявленных в Казахстане случаях метапневмовируса.

А в Telegram-канале "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.

Также фактчекеры рассказали, насколько опасен метапневмовирус. Они опровергли слухи о том, что он может быть хуже коронавируса.

6 января в Минздраве уточнили, в каких регионах Казахстана был выявлен метапневмовирус - всего с начала эпидсезона зафиксировано 30 случаев заболевания.

Также о вирусе высказался Касым-Жомарт Токаев. "Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", – считает глава государства.

Сегодня, 9 января, стало известно о случаях заражения еще одним вирусом людей в Китае - завезенной из Конго оспой обезьян.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2209911-kakie-mery-prinimayutsya-na-granice-kazahstana-po-nedopushcheniyu-zavoza-infekcionnyh-zabolevaniy/

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