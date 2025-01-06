Врач: Устойчивость к антибиотикам может привести к гибели 40 млн человек в следующие 25 лет

Устойчивость к антибиотикам может привести к гибели 40 миллионов человек в течение следующих 25 лет, предупреждают врачи, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Бывший главный санитарный врач Англии Салли Дэвис призывает к глобальным действиям против распространения супербактерий, устойчивых к противомикробным препаратам (AMR).

По ее словам, хирургические операции могут стать смертельно опасными из-за роста числа инфекций, неподдающихся лечению антибиотиками. Дэвис подчеркнула, что уже сейчас около миллиона человек ежегодно умирают по этой причине, и эта цифра будет расти.

Прогнозы показывают, что к 2050 году смертность от устойчивости к противомикробным препаратам может удвоиться, особенно среди пожилых людей, которые находятся в группе наибольшего риска.

Исследователи отмечают, что старение населения и увеличение числа хронических заболеваний делают людей более уязвимыми к AMR, усугубляя кризис.