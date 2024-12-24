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Врачи заявили, что всплеск инфекций в 2024 году может быть связан с изменениями климата

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Пробирки с анализами на фоне надписи
Пробирка. Иллюстративное фото: Nikos Pekiaridis/NurPhoto via Getty Images

Эксперты заявили, что глобальный всплеск заболеваний в 2024 году демонстрирует растущую угрозу мировой системе общественного здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Резкий рост заболеваемости некоторыми инфекциями в 2024 году частично объясняется изменениями климата, снижением уровня вакцинации и появлением новых разновидностей патогенов.

Предварительное исследование, проведенное лондонской фирмой Airfinity, акцентирует внимание на росте числа предотвратимых и чувствительных к климату заболеваний, подчеркивая необходимость глобальных скоординированных мер.

К декабрю число случаев лихорадки денге в мире достигло рекордных 13 млн. Случаи коклюша, известного как судорожный кашель, выросли почти в 10 раз по сравнению с 2023 годом. Также зафиксирован рост заболеваемости вирусом mpox, лихорадкой Оропуш и полиомиелитом.

Кроме того, в США было зарегистрировано беспрецедентное количество случаев заражения людей птичьим гриппом H5N1.

Анализ данных из 128 источников в 206 странах показал, что экстремальные температуры и изменяющиеся климатические условия способствовали росту заболеваний, в том числе тех, которые переносятся комарами и клещами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2204121-vrachi-zayavili-chto-vsplesk-infekciy-v-2024-godu-mozhet-byt-svyazan-s-izmeneniyami-klimata/

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