ЧС из-за птичьего гриппа объявили в одном из штатов США

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайную ситуацию, признав серьезность вспышки птичьего гриппа среди крупного рогатого скота в штате, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Вспышка вируса H5N1 уже нанесла значительный ущерб молочному животноводству Калифорнии. Первые случаи заболевания среди стада в США были зафиксированы в марте, а Калифорния выявила первый случай в августе. С тех пор инфекция распространилась на 645 молочных ферм штата, причем половина случаев была зарегистрирована только за последний месяц.

Параллельно в Луизиане зафиксирован первый случай тяжелого течения птичьего гриппа у человека, что привлекло внимание к потенциальной угрозе вируса. Несмотря на это, H5N1 пока не способен легко передаваться от человека к человеку и не представляет серьезной опасности для населения в целом.

Губернатор заверил, что пастеризованные молочные продукты остаются безопасными для потребления, несмотря на текущие проблемы в молочной промышленности.