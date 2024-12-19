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ЧС из-за птичьего гриппа объявили в одном из штатов США

Опубликовано:

Человек в респираторе и защитной одежде держит в руках курицу
Птичий грипп. Иллюстративное фото: Peter Garrard Beck / Getty Images

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайную ситуацию, признав серьезность вспышки птичьего гриппа среди крупного рогатого скота в штате, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Вспышка вируса H5N1 уже нанесла значительный ущерб молочному животноводству Калифорнии. Первые случаи заболевания среди стада в США были зафиксированы в марте, а Калифорния выявила первый случай в августе. С тех пор инфекция распространилась на 645 молочных ферм штата, причем половина случаев была зарегистрирована только за последний месяц.

Параллельно в Луизиане зафиксирован первый случай тяжелого течения птичьего гриппа у человека, что привлекло внимание к потенциальной угрозе вируса. Несмотря на это, H5N1 пока не способен легко передаваться от человека к человеку и не представляет серьезной опасности для населения в целом.

Губернатор заверил, что пастеризованные молочные продукты остаются безопасными для потребления, несмотря на текущие проблемы в молочной промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2202200-chs-iz-za-ptichego-grippa-obyavili-v-odnom-iz-shtatov-ssha/

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