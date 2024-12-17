Стало ли больше психических заболеваний после смены часового пояса в Казахстане, рассказали специалисты

В Республиканском научно-практическом центре психического здоровья рассказали, как смена часового пояса сказывается на психическом состоянии людей, передает NUR.KZ.

По теме смены часового пояса в Казахстане высказался Наби Есимов, PhD, MBA, заместитель генерального директора по клинической и научной работе РГП на ПХВ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" МЗ РК.

Он рассказал, что циркадные ритмы — это внутренние биологические часы организма, регулирующие цикл сна и бодрствования, а также множество других физиологических процессов.

"Одним из распространенных мифов является то, что изменение часового пояса может нарушить эти ритмы, что приведет к ухудшению общего самочувствия и даже нарушению здоровья. Однако, согласно данным из открытых источников, такие изменения являются временными и не приводят к долгосрочным последствиям для здоровья.

Согласно данным международных исследований, человеческий организм способен адаптироваться к новому времени достаточно быстро. Специалисты отмечают, что циркадные ритмы могут немного сдвигаться в первые дни после перехода на новый часовой пояс, но затем восстанавливаются в нормальные рамки в течение нескольких дней", - сообщил Есимов.

Дополнительные данные о циркадных ритмах, полученные от Всемирной организации здравоохранения, подтверждают, что хотя значительные сдвиги во времени, такие как путешествия через несколько часовых зон или долгосрочные изменения, могут вызвать кратковременные проблемы с адаптацией, такие как усталость или бессонница, кратковременные сдвиги времени, как в случае смены часового пояса, имеют минимальное влияние на долгосрочные биологические циклы.

"Согласно научным данным, особенности восприятия времени и адаптация организма к изменениям часов зависит от ряда факторов, таких как индивидуальные особенности людей, возраст, уровень стресса и наличие хронических заболеваний. Несмотря на то, что в первые дни после перехода может наблюдаться незначительное изменение в режиме сна, такие изменения быстро нивелируются, не приводя к долгосрочным последствиям для психоэмоционального состояния", - утверждает специалист.

Как уточняется, первоначально настройка на новый часовой пояс может вызывать некоторые недомогания и дисбаланс в циркадных ритмах.

"Одинаковое время по всей территории страны обеспечивает более прогнозируемый режим сна и бодрствования для людей, что особенно важно с психиатрической точки зрения. Постоянство во временных рамках способствует лучшей регуляции циркадных ритмов организма, что в свою очередь способствует уменьшению стресса и повышению общего уровня комфорта.

Единый часовой пояс упрощает повседневную жизнь граждан и снижает уровень дезориентации, связанной с постоянными изменениями времени. Это может привести к улучшению качества сна и общего самочувствия населения", - отмечает Наби Болатович.

Создание стабильной основы для ритма сна и бодрствования имеет потенциал снизить риск развития различных ментальных расстройств, таких как депрессия, тревожные расстройства и биполярное расстройство. Это особенно важно для чувствительных групп населения, таких как дети, подростки и пожилые люди.

Также сообщается, что Республиканский научно-практический центр психического здоровья на постоянной основе осуществляет анализ статистических показателей в отношении ментального здоровья граждан РК. С момента смены часового пояса (1 марта 2024 г.) показатели заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами не изменились.