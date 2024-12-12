Жительница СКО обратилась в суд после инфаркта

В СКО местной жительнице отказали в инвалидности после перенесенного инфаркта и частичного паралича. Женщина подала иск, чтобы оспорить отказ, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2016 году 46-летняя жительница Петропавловска перенесла инфаркт, последствием чего стал правосторонний паралич.

Через три года актом медико-социальной комиссии ей было установлено ограничение в возможностях (3-я группа), что ежегодно подтверждалось. Женщине рекомендовали социальную реабилитацию и передвижение с тростью.

Однако летом 2024 года медико-социальной экспертизой в установлении ограничения в возможностях ей отказали.

СМАС, куда женщина обжаловала решение экспертизы, из представленных материалов, медицинских документов, опроса врачей-невропатологов выяснил, что у истца заболевание проходит стабильно, не наблюдается улучшения состояния здоровья.

"Напротив, происходит ухудшение - заикание, истец вынуждена передвигаться исключительно с тростью. Все это квалифицировано последствием перенесенного инсульта. Женщина в связи с ухудшением здоровья ежемесячно обращается к врачу, летом направлялась на плановую реабилитацию", - установил суд.

Согласно Правилам проведения медико-социальной экспертизы, основанием для установления ограничения в возможностях 3-й категории является нарушение функций организма к передвижению первой степени, что, по данным суда, наблюдается у женщины.

"И, учитывая эти обстоятельства, у комиссии не было оснований, признавая за истцом ограничение в возможностях с 2019 года, при таких же условиях отказать в ее установлении позже", - отметили в суде.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд удовлетворил иск. Решение медико-социальной экспертизы об отказе в установлении за истцом инвалидности признано незаконным. Решение пока не вступило в законную силу.

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