Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жительница СКО обратилась в суд после инфаркта

Опубликовано:

Женщина с инвалидностью
Женщина с тростью. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

В СКО местной жительнице отказали в инвалидности после перенесенного инфаркта и частичного паралича. Женщина подала иск, чтобы оспорить отказ, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2016 году 46-летняя жительница Петропавловска перенесла инфаркт, последствием чего стал правосторонний паралич.

Через три года актом медико-социальной комиссии ей было установлено ограничение в возможностях (3-я группа), что ежегодно подтверждалось. Женщине рекомендовали социальную реабилитацию и передвижение с тростью.

Однако летом 2024 года медико-социальной экспертизой в установлении ограничения в возможностях ей отказали.

СМАС, куда женщина обжаловала решение экспертизы, из представленных материалов, медицинских документов, опроса врачей-невропатологов выяснил, что у истца заболевание проходит стабильно, не наблюдается улучшения состояния здоровья.

"Напротив, происходит ухудшение - заикание, истец вынуждена передвигаться исключительно с тростью. Все это квалифицировано последствием перенесенного инсульта. Женщина в связи с ухудшением здоровья ежемесячно обращается к врачу, летом направлялась на плановую реабилитацию", - установил суд.

Согласно Правилам проведения медико-социальной экспертизы, основанием для установления ограничения в возможностях 3-й категории является нарушение функций организма к передвижению первой степени, что, по данным суда, наблюдается у женщины.

"И, учитывая эти обстоятельства, у комиссии не было оснований, признавая за истцом ограничение в возможностях с 2019 года, при таких же условиях отказать в ее установлении позже", - отметили в суде.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд удовлетворил иск. Решение медико-социальной экспертизы об отказе в установлении за истцом инвалидности признано незаконным. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее мы рассказали, как устанавливается инвалидность в Казахстане. После проведения процедур медико-социальной экспертизы и в случае установления инвалидности производится процедура назначения положенных социальных выплат и специальных социальных услуг.

Ранее суд рассмотрел иск жителя Темиртау против отдела занятости и социальных программ о признании незаконным бездействия в обеспечении его модульным протезом кисти руки. В иске было отказано, так как ответчик неоднократно проводил государственные закупки, тем самым совершая необходимые действия, связанные с приобретением протеза.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2199339-zhitelnica-sko-obratilas-v-sud-posle-infarkta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie