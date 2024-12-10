Лауреаты Нобелевской премии призвали сенат США не назначать Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения США

Более 75 лауреатов Нобелевской премии подписали письмо с призывом к сенату США не утверждать кандидатуру Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Это обращение стало редким случаем, когда обладатели Нобелевской премии публично высказались против назначения в правительстве США. Ричард Робертс, лауреат премии по физиологии и медицине 1993 года, подчеркнул, что ученые обычно избегают политических заявлений, но считают кандидатуру Кеннеди серьезной угрозой.

Кеннеди известен своей критикой традиционной медицины и негативным отношением к научным организациям. Лауреаты считают, что такой человек на посту главы Министерства здравоохранения подорвет доверие к ведомству, ответственность за которое он должен нести.