Расследование вспышки кишечной палочки завершилось в США

В США завершено расследование вспышки кишечной палочки, связанной с продукцией McDonald's, в результате которой пострадали 104 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) установило, что причиной заражения стал сырой лук, используемый в гамбургерах Quarter Pounder.

Среди пострадавших оказались жители 14 штатов, 34 человека были госпитализированы, а один пожилой пациент из Колорадо скончался. Чиновники отметили, что на данный момент риск для потребителей отсутствует, так как McDonald's уже более месяца не использует нарезанный лук в бургерах Quarter Pounders. Продукт был изъят из меню, а в некоторых штатах гамбургеры временно исключили из продажи.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с момента исключения лука из меню 22 октября новых случаев заболевания зарегистрировано не было.