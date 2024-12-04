Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Расследование вспышки кишечной палочки завершилось в США

Опубликовано:

Бургер лежит на тарелке
Фаст-фуд. Иллюстративное фото: pixabay.com

В США завершено расследование вспышки кишечной палочки, связанной с продукцией McDonald's, в результате которой пострадали 104 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) установило, что причиной заражения стал сырой лук, используемый в гамбургерах Quarter Pounder.

Среди пострадавших оказались жители 14 штатов, 34 человека были госпитализированы, а один пожилой пациент из Колорадо скончался. Чиновники отметили, что на данный момент риск для потребителей отсутствует, так как McDonald's уже более месяца не использует нарезанный лук в бургерах Quarter Pounders. Продукт был изъят из меню, а в некоторых штатах гамбургеры временно исключили из продажи.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с момента исключения лука из меню 22 октября новых случаев заболевания зарегистрировано не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2195976-rassledovanie-vspyshki-kishechnoy-palochki-zavershilos-v-ssha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie