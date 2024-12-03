Огурцы изъяли из продажи в США из-за вспышки сальмонеллеза, от которой пострадали 68 человек. Сообщается, что пострадавших может быть больше, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что зараженные овощи выращивала мексиканская компания Agrotato, SA de CV в Соноре.

По данным CDC, реальное число заболевших может превышать официальные 68 случаев. Определение связи между отдельными случаями и вспышкой может занять до четырех недель. Текущие данные охватывают период с 12 октября по 16 ноября и поступили из 19 штатов.

Сальмонеллез — бактериальная инфекция, вызывающая лихорадку, диарею и спазмы в животе. Наибольший риск заражения имеют дети младше 5 лет, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

Симптомы обычно появляются через 12–72 часа после употребления зараженной пищи. Бактерии распространяются через фекалии животных или человека, часто из-за несоблюдения санитарных норм в процессе производства.