Препарат от рака от казахстанских ученых успешно прошел две начальные фазы испытаний

Противораковый препарат, разработанный казахстанскими учеными, успешно прошел две начальные фазы испытаний, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Вице-президент Национальной академии наук РК, профессор биологии NU Дос Сарбасов рассказал о работе над противораковым препаратом.

По его словам, после первого приема лекарства состояние пятнадцати онкобольных стабилизировалось, у шести из них перестала расти опухоль, а у одного даже сократилась.

В данный момент пациентам увеличили дозу препарата, с учетом того, что медики подтвердили отсутствие токсичности.

"Мы начали тестировать противораковый аппарат в 2022-2023 годах, получили разрешительные документы. Провели первую и вторую фазы клинических испытаний. Сейчас мы получили увеличенную дозу. Испытания проходят в Казахском институте онкологии и радиологии. Мы поражаем раковые клетки, которые поглощают глюкозу. Наш патент международный. Эффект показал в контрольной группе стабилизацию. Опухоль не росла, у одного пациента сократилась на 30%. Нам надо довести дело до конца – мы должны завершить проект в течение 2-3 лет", — рассказал Дос Сарбасов.

Напомним, впервые о создании противоракового препарата казахстанского производства, который не имеет аналогов в мире, рассказал Саясат Нурбек в январе этого года. Тогда глава Миннауки говорил, что они планируют выходить на рынок в течение следующего года.

Позже стало известно, что основной патент на препарат - в США, но лицензия находится в Назарбаев Университете. Кроме того, на тот момент противораковый препарат в пробной форме был уже введен 15 пациентам. Проходил второй испытательный этап уникального препарата.

Наряду с этим казахстанские студенты заявили, что разработали нейросеть, которая может выявить рак за 7 минут.

Летом глава Миннауки рассказал о завершении первой стадии клинических испытаний на людях казахстанского лекарства от рака.