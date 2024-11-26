Птичий грипп обнаружили в непастеризованном молоке в США

В Калифорнии обнаружили вирус птичьего гриппа в партии сырого молока, что вызвало предупреждения органов здравоохранения о рисках употребления непастеризованного молока, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Партия молока с фермы Raw Farm в округе Фресно была отозвана после выявления вируса H5N1 в образце, протестированном сотрудниками органов здравоохранения округа Санта-Клара. Розничным магазинам приказали снять продукт с продажи, а потребителям — не употреблять его.

Хотя случаев заражения после употребления этого молока не зарегистрировано, инцидент произошел вскоре после обнаружения первого в США случая птичьего гриппа у ребенка. Вирус, ранее считавшийся характерным только для птиц, в этом году был обнаружен у млекопитающих, включая коров, кошек и свиней. В США вирусом заразились по меньшей мере 55 человек.

Несмотря на эти случаи, Центры по контролю и профилактике заболеваний подчеркивают, что передачи вируса от млекопитающих к людям происходят крайне редко.