"Считалось невозможным": в Алматы врачи спасли "повисшую" руку пациента после ДТП

Врачи алматинской больницы спасли парализованную руку 26-летнему пациенту, попавшему в ДТП в такси. Они провели сложнейшую операцию, которая раньше считалась невозможной, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ГКБ №7 Алматы, сложнейшую микрохирургическую операцию местные врачи выполнили впервые. Благодаря ей удалось восстановить движение в парализованной руке при травме плечевого сплетения.

26-летний пациент попал за полгода до операции в аварию, будучи пассажиром такси, и получил сочетанную травму с повреждением костей правой руки, лопатки, органов брюшной полости.

Сразу после травмы "повисла" правая рука. После нескольких операций, сделанных из-за сочетанных повреждений, и реабилитации он обратился к нейрохирургам ГКБ №7. Врачи обнаружили отрыв шейных корешков от спинного мозга, что не позволяло восстановить проводимость нервов правой руки.

На операции пришлось прибегнуть к так называемой невротизации, то есть подключению нервов-"доноров", располагающихся поблизости, в том числе и со здоровой руки. Во время многочасовой операции были подключены все нервы правой руки за исключением локтевого нерва, участок которого использовался как трансплантат, передающий проводимость со здоровой руки.

"Плечевое сплетение является двигателем руки, так как его конечные ветви снабжают нервной энергией мышцы плеча, предплечья, кисти, что позволяет осуществлять человеку сложные движения, позволяют ему трудиться в различных сферах производства, искусства, писать и работать на компьютере.

Многие годы считалось, что травма плечевого сплетения с отрывом корешков от спинного мозга является фатальной, так как пришить их к спинному мозгу практически невозможно. Пациенты с такими повреждениями оставались инвалидами пожизненно, и рука для них становилась инородным телом", - рассказал врач-нейрохирург ГКБ №7 Алимхан Халимов.

Однако, по его словам, в последние годы пациентов с невосстановимыми повреждениями плечевого сплетения стали оперировать. При этом функция мышц, иннервируемых нервами-"донорами" не страдала. Стоит отметить, что после операции врачи проверили функцию и здоровой руки - нарушений ее двигательной и чувствительной функций они не выявили.

Стоит отметить и то, что операция по невротизации парализованной руки требует высочайшего мастерства врачей и специального дорогостоящего оснащения больницы. Проведение подобных операций возможно только с применением операционного микроскопа, микрохирургической техники и интраоперационного нейромониторинга. Алимхан Халимов отметил, что в клинике это оборудование имеется.

Кроме того, операция состоялась при содействии администрации ГКБ №7 и кафедры нейрохирургии КазНМУ им. Асфендиярова, а также при участии российского специалиста.

Как добавили в больнице, до конца года будут проведены еще две подобные операции.

"Овладение новой техникой позволяет врачам буквально совершать чудеса, демонстрируя высокие возможности современной медицины, вернув функции парализованной руки пациентам, которые раньше были обречены на инвалидность", - добавили в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что заведующий отделением хирургии в горбольнице №7 Алматы, профессор Муса Сахипов помог пассажиру, которому стало плохо во время полета.