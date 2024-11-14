"Переломы копчиков, лодыжек, лучевых костей": павлодарцы страдают из-за гололеда

В Павлодаре появились пострадавшие из-за гололеда. Медики отмечают, что сейчас переломы связаны именно с погодой, ведь тротуары и дороги - как стекло, передает "Ирбис TV".

Павлодарские коммунальщики к борьбе с гололедом приступили сразу же, как мокрый снег сменился заморозками. Они посыпают дороги песком. Однако жители оперативности не видят даже в центре города.

"Вообще не чистят, не посыпают, соответственно, опять будут переломы, больницы будут забиты. Ни акимат, никто не следит за этим", - возмутился павлодарец.

"Когда с детьми идут или бабушки старенькие, жалко их очень", - сетуют прохожая.

Между тем медики отмечают, что основные травмы из-за гололеда - черепно-мозговые, растяжения, переломы копчиков, лодыжек, лучевых костей на руках.

"Летом у нас за сутки 80-90 человек. Сейчас, когда гололед, тоже немало: в понедельник 72 человека было, за вчерашний день 55. Вроде травматизм в гололед должен расти, а он не растет. Почему? Я думаю, потому что люди боятся", - рассказал врач-травматолог первой городской больницы в Павлодаре Кажен Идрисов.

По словам врачей, летом хоть и больше травм, но причины их разные. А зимой чаще всего переломы случаются именно из-за скользких тротуаров. Медики рекомендуют в непогоду оставаться дома, особенно это касается пенсионеров. Позаботиться стоит и об обуви - выбирать с нескользящей подошвой.

Ранее в Павлодарской области сильный ветер с порывами до 28 м/с привел к повреждению крыш и облицовки зданий и отключению электроэнергии в ряде районов. В акимате региона сообщили о нескольких пострадавших в результате непогоды жителях.

В начале ноября мощный ураган обрушился на Мангистаускую область. Стихия разрушала остановки, выбивала стекла, сносила кровли, а часть Актау из-за непогоды осталась без света. Не обошлось без пострадавших - в результате разгула стихии травмы получили три человека.