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Школьница в Астане отравилась антибиотиками: в Минздраве заявили о начатом расследовании

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Қазақ тілінде оқу
Ребенок лежит на кровати в больнице
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Picture taken by Sebastian Rose / Getty Images

На брифинге правительства вице-министра здравоохранения попросили дать комментарий по факту отравления школьницы антибиотиками в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист уточнил, что инцидент произошел в школе №27 Астаны: школьница отравилась антибиотиками, которые ей дала медсестра - дозировку ребенку выдали в количестве 8 таблеток.

"По данному инциденту территориальным департаментом объявлено служебное расследование, по итогам мы вас проинформируем. Первоначальной информацией (более подробной - прим. ред.) не то, что я не располагаю. Нет смысла ее озвучивать, потому что мы еще не закончили служебное расследование", - ответил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

Напомним, в конце сентября мы писали о случаях отравления детей в Павлодаре. Полуторагодовалую девочку госпитализировали после отравления этанолом. В двух других случаях мальчики 2022 года г. р. получили медикаментозное отравление легкой степени.

Медики напоминают родителям, что таблетки и бытовую химию нужно убирать туда, где дети не смогут их достать.

В Актобе весной полиция начала расследование гибели полуторагодовалого ребенка - девочка умерла после лечения в больнице.

Ранее в Северо-Казахстанской области мама семилетней девочки потребовала привлечь врачей областной больницы к ответственности - женщина заявила, что ее дочери поставили правильный диагноз лишь с девятой попытки.

До этого сообщалось, что в Костанае женщина осталась недовольна результатами проверки больницы после смерти ее двухлетнего сына. Мальчик попал в инфекционное отделение больницы с ларингитом в декабре прошлого года, спустя двое суток в реанимации она скончалась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2186267-shkolnica-v-astane-otravilas-antibiotikami-v-minzdrave-zayavili-o-nachatom-rassledovanii/

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