Выдачу лекарств по ОСМС исключили для переехавших за границу казахстанцев

Для граждан Казахстана, уехавших на постоянное место жительства в другую страну, исключили возможность оформления лекарств по ОСМС, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Высшей аудиторской палаты.

Как рассказали в ВАП, Министерство здравоохранения усовершенствовало свою информационную систему, чтобы исключить возможность оформления лекарств по ОСМС на казахстанцев, уехавших за границу на постоянное место жительства. Норму ввели по предписанию Высшей аудиторской палаты.

Как напомнили в палате, подобные случаи выявили летом в ходе госаудита.

На сегодня информсистема "Регистр прикрепленного населения" напрямую получает сведения из государственной базы данных "Физические лица" для открепления граждан от медучреждений по причине выезда на ПМЖ за границу. С 24 октября выписка и обеспечение рецептов для пациентов с данным статусом прекращены.

Напомним, в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

В сентябре Министерство здравоохранения сообщило, что в 2025 году отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз для некоторых казахстанцев. В конце октября министр Альназарова рассказала, какие болезни переведут из ГОБМП в ОСМС.

Между тем в начале осени сообщалось о создании льготной категории.