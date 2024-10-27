Врач из Уральска отсудила квартиру у акимата

Жительница Уральска подала в суд на аппарат акима города, обвиняя его в бездействии по вопросу предоставления ей жилья, передает "Мой город".

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанского областного суда, жительница Уральска подала в суд на аппарат акима города, обвиняя его в бездействии по вопросу предоставления ей жилья.

Женщина, как пишет издание, потребовала признать действия незаконным и обязать акимат предоставить ей квартиру из госфонда.

Суд выяснил, что женщина работает врачом более 33 лет, и у нее нет собственного жилья. Последние 15 лет она жила в арендованной квартире, срок аренды которой подошел к концу. И ранее решением жилищной комиссии врачу была выделена служебная квартира из государственного фонда.

Однако до настоящего времени решение комиссии было не исполнено. В ходе судебного заседания стороны пришли к согласию.

Отмечается, что акимат обязался предоставить женщине однокомнатную или двухкомнатную квартиру до 31 декабря 2024 года. Если это решение не будет исполнено, суд может наложить штраф на местный акимат в размере 50 МРП или 184 600 тенге.

Ранее мы писали, что жительница Астаны судилась с акиматом за отказ в предоставлении жилья - и в итоге выиграла.

Жительница Алматинской области обратилась в суд с требованием взыскать с акимата стоимость ее дома, который постановили снести. В итоге суд обязал акимат выплатить женщине 10 млн тенге.

Также житель Уральска обратился в суд с иском к акиму, чтобы восстановиться в очереди на жилье. В итоге было заключено мировое соглашение, по которому ответчик обязался восстановить постановку на очередь в течение месяца.

А в Актау индивидуальный предприниматель подал в суд на акима города из-за несвоевременного подписания постановления о предоставлении земельных участков для бизнеса. Иск казахстанца был удовлетворен.

В Жамбылской области руководитель предприятия выиграл суд у работодателя, которым является местный акимат, и был признан незаконно уволенным.