Как предотвратить рождение ребенка с пороками развития, рассказали казахстанцам в МЗ

Главный внештатный генетик Министерства здравоохранения Гульшара Абильдинова на брифинге СЦК дала советы семьям для зачатия и рождения здорового ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Гульшары Абильдиновой, в первую очередь паре необходимо запланировать беременность. По ее словам, и женщине, и ее партнеру необходимо заранее принимать фолиевую кислоту.

"Дело в том, что многие пороки развития, которые у нас есть, называются фолат-зависимыми. Поэтому рекомендуется за определенный период времени, за три месяца до предполагаемого срока планирования беременности… супружеская пара должна принимать фолиевую кислоту", - посоветовала Абильдинова.

Она также порекомендовала при наступлении беременности обязательно пройти так называемый пренатальный скрининг, а затем - ультразвуковой скрининг. И если женщина попала в группу высокого риска, ей нужно идти на консультацию к врачу-генетику и получить от него указания и рекомендации для пролонгирования беременности.

"Рекомендуется пройти инвазивную диагностику. На сегодняшний день в клиниках одного дня, а также в центрах охраны плода, есть арсенал помощи, методики для того, чтобы пройти эту диагностику. То есть на сроке 12-13 недель мы можем знать, будет ли при данной беременности хромосомная патология. Или же при проведении ультразвуковых исследований обнаруживаются пороки развития", - заверила спикер.

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