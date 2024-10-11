Стоматологические кабинеты могут открыть в казахстанских школах

В Минздраве заявили, что в будущем рассматривается вопрос открытия стоматологических кабинетов во всех школах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, глава ведомства Акмарал Альназарова вместе с главой министерства просвещения Гани Бейсембаевым посетили столичную школу-лицей №95, где обсудили целый ряд вопросов охраны здоровья учащихся.

Отмечается, что главы ведомств осмотрели школьную столовую, ознакомились с условиями приготовления пищи на предмет соблюдения санитарно-гигиенических норм, побеседовали с персоналом и родителями учеников.

"В настоящее время Минздравом пересматриваются стандарты школьного питания, будет разработано единое меню, которое будет полезным для физического и умственного развития детского организма. В этом году в стране насчитывается почти 3,9 млн детей школьного возраста, из них 1,7 млн учащихся начальных классов обеспечены бесплатным питанием.

Вторая важная тема, прозвучавшая в ходе встречи, это открытие стоматологических кабинетов в школах с численностью свыше 1000 учеников. На сегодня действуют 98 кабинетов в 6 регионах, где приемы ведут дантисты. Но далее в рамках проекта "Сау тіспен болашаққа" планируется поэтапно обеспечить охват всех детей школьного возраста профилактикой стоматологических заболеваний", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Подняты вопросы и психологической помощи, особенно в подростковом периоде. Глава Минздрава подняла вопрос квалификации специалистов, работающих в учреждениях образования. В итоге принято решение провести обучающие курсы для школьных психологов.

Отмечена также необходимость усиления роли медицинских сестер в системе школьной медицины, уделить должное внимание оснащенности медкабинетов и подготовке среднего медперсонала.

В начале года сообщалось, что в Казахстане будут вакцинировать детей, чьи родители ранее отказались от вакцин. Глава Минздрава сообщила, что министерство вместе с акиматами в 2024 году наряду с плановой вакцинацией детей будет проводить работу по дополнительной вакцинации детей, пропустивших плановые прививки в рамках национального календаря вакцинации.

Летом глава Минздрава Акмарал Альназарова высказалась о вакцинации девочек в Казахстане против вируса папилломы человека и рассказала, какой вакциной будут прививать.

В середине сентября стало известно, что в Казахстане началась вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Позже стало известно, что вакцина от ВПЧ в Казахстане может стать доступной для девочек старше 13 лет.