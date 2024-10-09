Ситуацию с нехваткой финансирования медорганизаций объяснили в ФМС

О ходе работы системы ОСМС в 2024 году рассказали представители Фонда социального медицинского страхования во время брифинга на площадке алматинской РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор филиала по Алматы НАО “Фонд социального медицинского страхования” Ильяс Мухамеджан разъяснил ситуацию с финансированием медицинских организаций, заявив, что текущие трудности не являются следствием сокращения бюджета. Основная задача Фонда заключается в финансировании учреждений, предоставляющих услуги на основании договоров в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС.

По его словам, договоры заключаются на фиксированные суммы, распределяемые по месяцам, с учетом сезонных заболеваний, чтобы избежать перерасхода бюджета.

К слову, за девять месяцев текущего года на здравоохранение алматинцев было направлено 220,3 млрд тенге, что составляет 66% от годового бюджета. Важно отметить, что за первые восемь месяцев 2024 года клиники города потратили 20,1 млрд тенге на лечение иногородних жителей, включая расходы по ГОБМП и ОСМС.

"В начале года не состоялся запуск Единой системы учета медицинской помощи (ЕСОМП) на платформе E-Densaulyq, что вынудило Фонд самостоятельно запускать информационную систему Saqtandyru. Это привело к задержкам в оплате медицинских услуг. Для минимизации рисков Фонд согласовал с Министерством здравоохранения авансирование поставщиков до 70% от годового бюджета.

Важно отметить, что за 7 лет работы Фонда не была создана собственная платежная система, что ограничивало его возможности. Внедрение системы Saqtandyru - это лишь первый шаг к решению проблем цифровизации в области медицинского страхования", - отметил Ильяс Мухамеджан.

При этом, добавил он, пациенты продолжают получать медпомощь. Как оказалось, в случае высокой нагрузки в одной клинике возможно перенаправление в другие медицинские учреждения.

"В любом случае пациенты не остаются без медицинской помощи. Если одна клиника не может принять пациентов из-за высокой нагрузки, есть возможность перенаправления в другие медицинские учреждения. Хотел напомнить, что в Алматы более 200 поставщиков по различным направлениям", - отметил директор филиала Ильяс Мухамеджан.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав подготовил изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи. Отмечалось, что поправки в график работы "скорых" вносятся в связи с тем, что в результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности.