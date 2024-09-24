Почему 10 лет назад в Казахстане отказались от иммунизации девочек против ВПЧ, объяснили в Минздраве

На брифинге в СЦК сегодня представитель Минздрава рассказала, почему Казахстан 10 лет назад отказался от иммунизации девочек против вируса папилломы человека, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что 10 лет назад в Казахстане уже предпринимали попытку привить девочек от вируса папилломы человека. Но тогда на фоне побочных эффектов у вакцинируемых программу пришлось свернуть. В этой связи они поинтересовались, что можно ожидать на этот раз.

"10 лет назад вакцинация была приостановлена из-за того, что была эмоциональная реакция у девочек. Одна из девочек упала в обморок. Но позже выяснилось, что они боялись не вакцины, а уколов любых в целом. Об этом сообщила ее мать.

И от страха падает в обморок. Вторая девочка - это закономерная для подростков реакция: когда они видят, как упала в обморок одна, то и они падают в обморок. Их состояние проверялось регулярно и вот такие моменты тогда были установлены", - сообщила глава управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями комитета санэпидконтроля МЗ Нуршай Азимбаева.

В целом, по ее словам, помимо такой эмоциональной реакции, можно ожидать и местных реакций в виде покраснения, припухлости, болезненности в месте укола, а также общие реакции, например, повышения температуры тела.

"Редко, но в нашей стране не регистрировалось, но мы же говорим, что по всему миру используют эту вакцину, в инструкции указано, что одной из реакций может быть слабость после вакцинации, мышечная боль. Но все эти реакции в течение 2-3 дней проходят без дополнительного лечения, самостоятельно. Каких-то тяжелых реакций на вакцину не было зарегистрировано", - заверила она.

Также сегодня на брифинге стало известно, что вакцина от ВПЧ в Казахстане может стать доступной для девочек старше 13 лет.

Согласно на официальном сайте ВОЗ, вирус папилломы человека (ВПЧ) - распространенная инфекция, передающаяся половым путем. Практически все люди, ведущие активную половую жизнь, в тот или иной момент жизни заражаются ВПЧ, и, как правило, инфекция у них протекает бессимптомно.

ВПЧ может поражать кожу, область гениталий и гортань.

Обычно ВПЧ разрешается спонтанно, без лечения. В некоторых случаях заражение ВПЧ приводит к образованию аногенитальных бородавок. В других случаях оно может стимулировать развитие аномальных клеток, переходящих в рак.

Онкологические заболевания, вызванные ВПЧ, можно предотвращать с помощью вакцин.