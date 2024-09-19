Ремонт детской больницы в Костанае за 2 млрд тенге вновь продлили. Ее ремонтируют уже четвертый год
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В Костанае вновь продлили на неопределенный срок ремонт детской областной больницы, который не могут завершить уже четвертый год, передает телеканал "Алматы".
Как сообщает телеканал, спор между подрядчиком и областным управлением здравоохранения еще не урегулирован. Дети тем временем лечатся в ковидном центре.
Весной за дело детской больницы взялась прокуратура. В феврале маслихат дал добро на выделение еще 1,5 миллиардов тенге из бюджета. Такая сумма вызвала общественный резонанс. Ведь на капитальный ремонт всего здания в 2020 году уже выделяли 1 миллиард 200 миллионов тенге.
Областная прокуратура совместно с ревизионной комиссией проверила компанию на целевое и эффективное использование бюджетных средств.
"С подрядчиком медицинской организации расторгнуты договорные обязательства. На сегодняшний день полностью занимается Антикор данным процессом. Также мы ожидаем судебно-строительную экспертизу, которая должна непосредственно показать объем выполненных работ на данном проекте. После этого будут приниматься меры и решения по завершению дальнейших работ", - сообщил руководитель Управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2163192-remont-detskoy-bolnicy-v-kostanae-za-2-mlrd-tenge-vnov-prodlili-ee-remontiruyut-uzhe-chetvertyy-god/