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Эзотерика

"Довели меня до такого состояния": астанчанка заявила, что чуть не лишилась ноги из-за врачей (видео)

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Женщина держится руками за ногу
Боль в ноге. Иллюстративное фото: Charday Penn / Getty Images

Жительница Астаны получила травму, которую пришлось очень долго лечить. Со слов самой пациентки, – из-за халатности врачей. Однако в поликлинике обвинения отвергают, передает телеканал "Астана".

Полтора года назад жительница Астаны Гульмайра Волушкина обратилась в государственную поликлинику с жалобой на острую боль в бедре.

На первом приеме ей выписали мазь и отправили на УЗИ. Обследование показало, что в тканях образовалась жидкость. Ногу пришлось вскрывать, и не один раз.

Однако, со слов астанчанки, эффекта от дренажирования было мало. Чтобы не лишиться ноги, пришлось идти на крайние меры.

"При обращении они сказали: "Ничего страшного, приложите Вишневского мазь". Он говорит: "Ну, тогда, для успокоения души, сделайте УЗИ мягких тканей бедра". И там на УЗИ показало, что гной по бедру пошел.

Я ходила к ним – они мне вскрыли. В первый день трубочку поставили, на второй день они ее убрали. Потом этой жидкости некуда было идти, сверху еще образовался свищ уже", – делится жительница столицы Гульмайра Волушкина.

От отчаяния и острой боли женщина обратилась к онкологам. Там, с ее слов, воспаление прочистили – и состояние улучшилось.

Как ей объяснил врач, жидкость в бедре начала накапливаться в результате бытовой травмы, на которую, как правило, не обращают внимания. Когда женщина вернулась в поликлинику, ей назначили физиолечение. Но так как после операции прошло совсем мало времени, в бедре вновь начал скапливаться гной.

"Шестого апреля мне еще сделали одну операцию. Полностью все убрали. Прям вскрыли, все почистили. И через три месяца они меня отправили в реабилитационный центр.

Сейчас хочу, чтобы вторая поликлиника мне оплачивала мою реабилитацию. Просто теперь у меня доверия к поликлинике нет. В течение полутора лет они меня довели до такого состояния. Они мне предлагают свое. Но я один раз туда сходила – мне нет эффекта никакого", – говорит Гульмайра.

Один курс реабилитации – это 10 процедур, общая стоимость такого пакета – 150 тысяч тенге. Всего таких курсов женщине понадобится два или три.

Вместе с тем, по информации телеканала, все эти полтора года Гульмайра не работала: во время обострения она не могла даже стоять.

В поликлинике корреспондентам телеканала сказали, что никакой врачебной ошибки не было. Как отметили представители учреждения, лечение пациентка получала в полном объеме, а обратиться в другую клинику и пройти частную реабилитацию – это ее собственное решение.

"Врачебной ошибки никакой не было здесь. У нее было заключение, УЗИ заключение – абсцесс левого бедра. Она была осмотрена хирургом, после чего под местной анестезией ей сделали ревизию. То есть абсцесс исключается у нее. Был инфильтрат, сезонная жидкость. Было повторное дренирование послеоперационной раны, то есть рана была чистая без осложнений.  То есть, она была у нас в феврале, далее она не обращалась на протяжении семи месяцев. В частную клинику она обратилась тоже добровольно, по инициативе. То есть подтверждающих документов нет", – сообщила телеканалу заведующая специализированным взрослым отделением поликлиники №2 города Астаны Акмарал Нурмагамбетова.

По словам Гульмайры, после частной реабилитации она стала чувствовать себя лучше.

Женщина твердит, что если в поликлинике не изменят своего решения и не оплатят ей эти процедуры, то она будет взыскивать расходы через суд.

А пока астанчанка продолжает лечение и надеется, что сможет вернуться к прежней жизни. Правда, не исключено, что шрам останется навсегда.

В феврале этого года мы рассказывали о другом случае, имевшем дело в Астане, когда женщина потеряла своего неродившегося малыша. Девушка не могла встать на учет по беременности, а пока пыталась это сделать, плод замер. В случившемся она обвинила врачей.

В прошлом году, в июле, житель Алматы обвинил врачей в смерти своей супруги после родов – женщина скончалась в одной из больниц города в результате остановки сердца.

А за месяц до этого публиковалась еще одна история – про мужчину, умершего в одной из больниц Караганды. Супруга покойного обвинила врачей больницы в халатности: с ее слов, мужу не оказали помощь должным образом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2160780-doveli-menya-do-takogo-sostoyaniya-astanchanka-zayavila-chto-chut-ne-lishilas-nogi-iz-za-vrachey/

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